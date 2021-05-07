58歲的鄭敬基經歷過一段失敗婚姻，2015年在教會分享時認識年輕19歲的現任妻子麥曉安（Angie），他們很投契，翌年結婚至今，去年更帶着老婆返加拿大多倫多定居，心繫香港的他們更無間斷在加國為港人發聲。今日是鄭敬基二人的結婚5周年，兩人原定到意大利再拍婚紗照慶祝木婚，可惜疫情影響未能成行。

鄭敬基今日在facebook老婆貼出愛的宣言：「我、白頭、你、未老，所以祝我們白頭到老，本來一早約好一到結婚5周年，我哋去意大利再影結婚相，因為你話5年前結婚嗰日件婚紗唔係你最想着嗰款（不能說的原因）...而我又未去過，但好想去呢個地方影，我一口答應！點知....一場社運、一個疫情、一條國安法，意大利去唔到，而家人Stuck咗喺多倫多。我哋嘅意大利影結婚5周年慶之旅變咗而家咁，喺多倫多，禮服、婚紗冇咗，得番兩件Tee，冇任何fancy其他嘢，我哋就只得each other。」

雖然只能簡單度過結婚5周年，鄭敬基也很想感謝老婆：「Angie老土都要講，感激你同路。因為咁你都肯決定同我一齊。其實，相信而家任何一個嗰心屬於香港嘅香港人都會同意，有愛自己嘅另一半在一起，平安，有自由等於有了一切。今日我、鄭敬基，因為你，麥曉安同我在一起，足矣。最珍貴係我哋都好想為香港出分力。你在你崗位、我在我崗位，盡做。而且係，每日再為香港做多啲，每天愛你（老婆同香港）多一些。祝大家一世平安、白頭到老。更加希望愛到你個頭同我一樣都白埋一份。」

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