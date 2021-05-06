《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》5月7日（五）Video Talk精選節目表：

1.午市急CALL｜五窮月大戰北水 古天后、唐牛教部署

日期：5月7日（五）

時間：3:15pm-3:45pm

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

內容：「五窮月」開局諸事不順？除咗轉風車，仲可以睇《午市急CALL》，近期兩位嘉賓都叫大家理智行先，唔好心急入場，指數都仲係上落格局，不過區間稍為下調至28,000點至28,900點，有乜股份可以留意？有乜股份掂都唔好掂？

北水首日歸位，不過，似乎未有買起港股跡象，恒指周四早段高位見28,753點，升幅由336點收窄至48點，中午收報28,466點，半日成交較早幾日同期多返少少，有930億元。

想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，繼續有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛同大家分析大市，同埋逆市部署心法，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。

2.機鬥【Video Talk：你剛剛攻擊我的村莊《Resident Evil Village》】

日期：5 月 7 日（周五）

時間：7pm -7：45 pm

主持：穆林

嘉賓1：Carlos (生化危機 crossplayer)

內容：萬眾期待 Capcom 的《Resident Evil Village》終於推出！今次大家的注意力落在奸角 8 呎高的婦人 Dimitrescu 身上，究竟在遊戲中他會以那種最終形態來對付玩家？此外，解謎元素及戰鬥效果與上集分別如何？今集特別邀請生化危機 crossplayer Carlos 來分析遊戲內的隱藏元素及他的 crossplayer 裝備，大家－起見証攻擊 Resident Evil 村莊！

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《果燃台》5月8日（六）Video Talk精選節目表：

【競馬Fact Check】

日期：5月8日（周六）

時間：12：25pm-6pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、網上評馬人陳志富

內容：直播及分析星期六沙田十場賽事，今次賽事有兩隻《金庸》小說馬名出來跑，頭場「鹿鼎記」及第九場「天池怪俠」都值得重視，「鹿鼎記」馬主拔萃78團體之一係現任立法會議員謝偉俊，且看此駒初出表現又會如何。主持會分析此駒機會，配合各場馬匹賽績、體重變化、人馬合作等統計資料，一表睇晒，方便刨馬。棟哥排隊馬有即場最多人關注馬匹;熱門馬有沒有人排隊捧場，話晒你知，避免中伏；還有AI運算模擬賽果；以及早段預計馬匹賺蝕走位圖，各項資訊應有盡有，非一般的賽馬直播。

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