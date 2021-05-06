MIRROR成軍3年兩度開騷，雖然事前歌迷抱怨九展場地細，不過頭場氣氛極好，12子比起成軍後極速開的演唱會，進步非常大。頭場嘉賓包括兄弟團ERROR，不過獨缺193，另外還有黃修平、RubberBand的6號、DoDo姐、莊文強，當然還有ViuTV總經理魯庭暉及經理人花姐，今日開場前有段小插曲，吳肇軒開騷前到場，好快就離開，他在IG解釋記錯日子，原來Frankie為他留了明日（7日）的演唱會飛。

全晚演唱會超過40首歌，有機會獨享舞台的成員包括AK、Ian、Edan、Lokman、Jer、姜濤及Alton。12人當然少不免，除了Alton、AK、Tiger、Lokman、Frankie在台上一齊換衫，五人爆肌尖叫（圖輯見另文）。激情以外，12子合唱時《給自己的信》回復青春；Anson Lo獻唱《神隊友》時又和Anson Kong拖手，Jer見狀亦加入攬頭攬頸。

風頭躉姜濤的solo環節幾不遜色，表演彈古箏再又跳又唱，動靜皆宜（圖輯見另文），但最搞笑是12子上吊台時，姜濤是最驚青一個，反差之大相信又幫他吸納不少新fans。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）