港台《鏗鏘集》「7.21誰主真相」在昨日公佈的人權新聞獎，獲頒奪中文紀錄片大獎，該獎由港外國記者會、國際特赦組織香港分會及香港記者協會合辦，表彰亞洲區內與人權議題相關的頂尖新聞報道。同日晚上第12屆台灣國際紀錄片影展舉行頒獎禮，《佔領立法會》、《理大圍城》一同獲頒「華人紀錄片獎」首獎。

《理大》是今屆台灣國際紀錄片影展開幕電影，影展又設有「敬！香港／CHINA獨立紀錄片」單元，放映包括《理大》、《佔領》及《迷航》等在內，共13部中港紀錄片。國際紀錄片影展上月21日開幕，今屆共收到來自132個不同國家地區，共2,384齣的紀錄片作品，角逐11項大獎，總獎金215萬台幣（約59.9萬港元）。

兩部在香港已無一席放映之地的影片，在昨日的頒獎禮中，以雙胞胎姿態同奪華人紀錄片獎首獎。評審們盛讚兩部片「鏡頭拍攝精準、剪接俐落，以強大的真實涉入感，捕捉抗爭者的激情與矛盾。創作者們面對當局威脅毫不畏懼、堅決記錄，讓眾人看見電影如何即時回應政治時局，召喚社會良知。」評審解釋兩片同獲一獎的原因是「兩部作品不僅在現實中承先啟後，又是相輔相成，所以並列為首獎」。《迷航》則同時獲頒評審團特別獎、「亞洲視野競賽」優等獎及影評人協會推薦獎共三個獎座。

兩部作品的拍攝者「香港紀錄片工作者」在得獎感言的短片表示，影片能在台灣放映並獲獎，對他們有很大的意義「影片的意義不止是見證，希望透過回望過去，能更認識和理解我們是一個怎樣的共同體。」

華人紀錄片獎由德法公共電視台（Arte）委製編審、獨立電影館長及作家Rasha Salti、日本當代動態影像藝術家牧野貴、詩人及文化工作者鍾永豐共同評選。

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