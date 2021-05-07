韓國36歲女星具惠善去年7月與神劇《來自星星的你》33歲男星安宰賢辦妥離婚，正式結束3年婚姻。雖然兩人已各行各路，但今日他們又再次成為新聞人物，具惠善今日透過代表律師以損害名譽罪起訴一名YouTuber李鎮鎬（音譯），李鎮鎬涉嫌日前公開她與安宰賢離婚調解時的失實內容。

指前夫有外遇

具惠善代表律師表示：「具惠善認為李鎮鎬於在自己的頻道上傳的片段，涉嫌散佈有關具惠善的虛假事實，損害了具惠善的名譽，因此今天提出申請起訴。」同時又指A某公開的陳述書截圖與具惠善擁有原件是一樣的，但對方的來源途徑不得而知。李鎮鎬以「頂級女演員陳述書的真相」製作片段，並指女演員B某從未寫過陳述書，具惠善在與安宰賢的離婚過程中所提出的內容大部份都是假的。李鎮鎬日前公開了網民上傳的文章，該文章指女演員B某寫的陳述書：「2018年12月28日，安宰賢在餐廳與一名女性進行了密切的身體接觸，並有3人目擊了。」李鎮鎬對這篇文章提出了疑問：「向女演員B某確認結果顯示，她沒有寫過陳述書。B某和具惠善雖然是朋友關係，但最終關係破裂，現在亦沒有聯繫了。雖然安宰賢也有錯，周圍的人亦勸阻他不要結婚，但他卻執意堅持，到最後也沒有起訴具惠善。」而當日具惠善和安宰賢鬧離婚時，具惠善曾爆料指安宰賢有外遇，矛頭涉及不少女星。

查明洩露途徑

具惠善方面表示：「相關陳述書是具惠善作為原告的老朋友和同事，在出席法庭時提供證詞而製作的。只是通過非公開調解達成協議，離婚訴訟已經結束，沒有向外界提交。因為這次公開陳述書，對想要幫助自己的朋友B某感到抱歉和愧疚，並呼籲不要讓相關陳述書的名人受到第二次傷害，同時希望通過今次起訴，查明陳述書洩露途徑。」

網民質疑動機

另外，安宰賢之前因為受離婚影響，所以沒有出演人氣綜藝節目《新西遊記》第7、8季。而日前節目組宣佈安宰賢將於今日播出的《新西遊記》特別篇《Spring Camp》亮相，不過適逢今日又爆出新聞，不少網民就質疑具惠善刻意安排在今天提出起訴，未知是否會影響今日安宰賢回歸之作。

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