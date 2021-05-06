現年40歲的鍾欣潼（阿嬌）自去年中與丈夫賴弘國離婚後，身形逐漸暴脹，上月她現身內地節目《怦然心動20歲》的預告片，整個人脹了兩個碼，嚇親一眾網友。前日她再被網友拍到出席火鍋店代言時，雖然穿上黑色長裙，但完全遮掩不到脹爆身材，水桶腰表露無遺，更有網友狠批她「身材快追上張惠妹」。

全程笑容欠奉

阿嬌近日忽肥忽瘦，成為粉絲熱話。前日她與佘詩曼齊齊現身武漢街，為火鍋店開業撐場，從網上的短片見，阿嬌身穿黑色碎花裙配高踭鞋，明顯身形頗胖，內地報道指目測阿嬌離婚後體重胖了近18kg，加上與本身纖瘦的佘詩曼同場，令阿嬌格外顯得肥胖，側面看阿嬌的肚腩更加明顯，後面看阿嬌即使穿上黑碎花裙亦難掩巨躉。當日阿嬌出席活動，全程有近20名保安護送，惟笑容欠奉。阿嬌在賈乃亮的餐廳用膳後，她即帶着助手快速離場，並沒有接受在場媒體訪問。

高炒自拍顯瘦

阿嬌身形再次成為焦點，有人嘲她為「嬌大媽」、「重磅嘉賓」，更狠批她「這身材快追上張惠妹了」，但也有粉絲護航︰「胖也很美，胖有錯嗎？」、「美人胖了還是美」等。其實，近年張惠妹身形暴肥逾200磅，但阿嬌目測身形應該只有150磅左右，與阿妹仍有點距離。不過，阿嬌似乎十分介意自己身形成為討論對象，日前就特別在社交網炮製了一條看起來面尖尖的自拍短片，稱要教網民拍出「自然不失真」相片的技巧，片中她以高角度拍攝，看來與前日出席活動時相距甚遠。

阿嬌近日因疫情關係工作量不多，閒時愛在社交網分享靚相，上月初她在社交網上載自拍時，獲網民大讚。惟上月28日，阿嬌在《怦然心動20歲》預告片中發福了不少，迅即被指似盧覓雪，大彈她走樣。而好姊妹蔡卓妍於上月29日出席電影《感動她77次》首映禮時，就為阿嬌的暴肥解畫︰「其實阿嬌好健康，只係荷爾蒙失調。」阿嬌早前在節目中透露自從離婚後，特別喜歡看相睇節目及吃美食，閒時就約親朋好友嘆大餐，難怪變得心廣體胖。