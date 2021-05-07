前天堂鳥成員Tyrese（歐喬鋒）與網紅未婚妻Pumpkin Jenn，今天於銅鑼灣出席自家護膚品牌分店開幕，Jenn好友馬天佑出席支持。Jenn透露分店投資近7位數字，她與拍檔於美國自設廠房，繼中環店後這是第2間分店，Tyrese笑說：「我冇份投資嘅，但會幫忙拍片同宣傳，品牌係純天然，產品全天然，我好欣賞天然美，就好似未婚妻咁。」

Tyrese表示天堂鳥已正式拆夥，他要回歸現實，主力打理園藝生意搵老婆本，他說：「我對做生意都係摸索中，不過本身從事園藝生意都運作得唔錯。」問到組合拆夥是否與金錢糾紛有關？他笑說：「冇金錢何來糾紛，大家有共識解散，多謝公司同兩位兄弟成員理解我嘅想法。踏入30歲，都想有啲轉變，想對自己同未婚妻、屋企有承諾，做實在嘅事。」

至於籌備婚禮，Jenn坦言未定日期，希望可待疫情完結才舉行，她說：「我想搞一個好大的派對，請親朋戚友2、30人嚟飲酒、跳舞，但而家做唔到。問到可會心急生小孩？她坦言：「好想呀！希望可以生一仔一女。」Tyrese也笑言不介意未婚生B，現時不設防，但一切隨緣，Jenn笑言不時會叫Tyrese吃壯陽補品，蝦、生蠔與韭菜等，十分搞笑。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）