曾參加日本真人騷節目《雙層公寓》（Terrace House）的22歲混血索模木佐貫麻耶，去年平安夜閃婚，事隔四個半月，她在毫無預警下透過IG宣佈榮升人母，已在5月1日誕下健康男嬰，她貼出母子合照，B仔名字叫喜平，甫出世已遺傳媽咪的雙眼皮，相當可愛。

木佐貫麻耶近年活躍模特兒界，月前她宣佈嫁人卻未有透露另一半身份，不過其夫婿已被起底，原來丈夫正是36歲的企業家角田哲平，兩人年紀相差14年，角田難掩興奮之情，在IG也分享跟愛妻貼出的同一張B仔相，確認兩人的夫妻關係。事業有成的角田哲平，於2015年成立現時公司CHARION，主要提供牙齒美白服務，不少名人及明星也是熟客，最近還跟大熱動漫《咒術迴戰》推出限量版口腔護理用品，生意做得有聲有色，年紀輕輕的麻耶已上岸躋身闊太行列。

木佐貫麻耶是在2018年參加《雙層公寓》，當時她只得19歲，其父是斯里蘭卡人，媽媽是個日本人，擁有一張混血靚樣。

《雙層公寓》的「輕井澤篇」成員最近接連報喜，除了木佐貫麻耶秘密生B外，同季的34歲模特兒島袋聖南，今年2月也宣佈跟拍拖三年的混血型男石倉Noah已結為夫妻，相差十年的姐弟戀終修成正果。

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