人氣男團MIRROR一連六場演唱會昨晚在九展開鑼，經理人花姐在演出後只給了60分及格分。今晚第二場演唱會，場面依然墟冚，Star Hall外到處是fans排隊領取應援物，甚至連花姐都有燈牌！

吳肇軒昨日擺烏龍到場，之後解釋原來搞曾日子，他今晚8時15分到達，記者笑問他今天又來？他笑說：「追究唔到點解會發生咗呢件烏龍事，影完相都有啲尷尬，有記者建議我着返噚日套衫玩穿越，但係我唔係嚟搞笑，我係嚟睇騷嘅。」他又指被身邊每一個朋友恥笑：「每一個朋友都有（笑），頭先嚟到有fans唧一聲笑出嚟，佢哋都有搵我影相，我變咗移動烏龍打卡點。其實我今次係嚟捧Frankie同Stanley場，下次唔會再咁烏龍。」他又謂連Frankie都在IG取笑他，不過為免騷擾他們演出，暫未跟二人聯絡。

至於大會售賣紀念品店今天如常營業，昨晚開騷前紀念品店突然熄燈閉舖，原來昨晚因店外大排長龍，為免阻礙入場進度，大會要求店舖關門，而今日店員表示將開至晚上11時，其間不會關店，現場每天限量貨品部份亦已售罄。

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