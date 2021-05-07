人氣男團MIRROR昨日於九展開鑼舉行演唱會，全場fans嗌到聲沙，連Do姐鄭裕玲都去捧場，雖然經理人花姐比較嚴謹，MIRROR頭場只畀60分，希望十二子之後幾場騷有更大進步空間，不過姜糖們看完頭場均表示「收貨」，完全感受到十二子在短時間內籌備下已傾盡全力，更有fans影到姜B跟隊友企在高台時，姜B有畏高，但他於高處看到鏡粉對MIRROR的愛戴，他亦忍不住眼濕濕。

昨晚姜濤及陳卓賢（Ian）合唱《另一個諾具爾》及《亞特蘭提斯》時，其中一個環節，有姜濤緋聞女朋友黃曦誼（Candy）伴舞成為亮點，本身Candy跟兩位男dancer出場，周旋在兩男中間，尾段姜濤及Ian分別企兩邊，Candy就向左走向右走，好似在考慮走近哪一邊，全程都沒真的碰到姜濤及Ian，然後就下台。

早前傳出姜B曾跟Candy因拍護膚品廣告而撻着，同年Candy跟姜B更及Ian一齊合作拍攝音樂短片《戀愛要在生日前》，傳出Candy就是姜濤的緋聞女友，二人私底下關係很好，難怪Candy昨晚在台上演出。

此外，有鏡粉亦影到ViuTV另一人氣王193昨晚同ERROR成員一齊睇MIRROR騷，該網民留言：「坐喺佢後面……嘅話……」不少網民戥坐在193後座的觀眾慘，笑指193應該坐最後排。

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