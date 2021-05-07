由韓國73歲實力派女星尹汝貞孖《陰屍路》（The Walking Dead）男星Steven Yeun、韓藝璃、Alan Kim主演的《農情家園》（Minari），橫掃海外頒獎禮多個獎項，更在上月舉行的奧斯卡頒獎禮上，以大熱姿態摘下最佳女配角獎，成為首位韓國演員獲得演技獎，揚威國際。

疫情關係不設採訪

尹汝貞獲獎後一直留在美國，其所屬事務所今日發聲明表示尹汝貞將於明日從美國回國，不過考慮到疫情關係，今次入境將不會公開行程，亦不會在現場受訪，請求各媒體諒解。事務所方面向傳媒發通告表示：「因為疫情仍然嚴重，所以和尹汝貞演員討論後決定不公開行程。尹汝貞演員回國後，整理行程後需要做的很多事情，所以不能馬上給大家展現新的面貌，感到很抱歉。但是，她會努力在短時間內再次站在大家面前。」

獲獎仍歷歷在目

而尹汝貞亦表達了回國的感想：「獲得最佳女配角獎的瞬間至今還歷歷在目，仍然很激動和緊張，最重要是得到了很多人鼓舞和支持的人們的厚愛，感謝到不知所措的程度。多虧了這些，獲獎的喜悅加倍，每一天都很幸福。能夠與導演及所有演員和團隊一起過，感到非常高興，我想再次向大家說聲感謝，我忘不了在美國的每一個瞬間。」

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