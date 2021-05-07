現年65歲的韓國料理研究家李慧瓊（音譯）不時出演各大綜藝節目，深受韓國人認識，近日她出演KBS節目《秀美山莊》，大談長達42年的婚姻生活，當中亦有提及丈夫出軌，直言至今亦不能原諒對方。

為病減肥

於1979年結婚的李慧瓊因為消瘦不少亮相節目而成為話題，她透露她10個月內成功減了12kg（約26.4磅）：「我頭3個月完全戒掉了碳水化合物，所以瘦了6kg（約13.2磅）。 每天早上只食80g肉、同埋半塊豆腐。我減重是因為做了健康檢查，結果處於糖尿病初期階段，自己父親亦因為糖尿病去世，所以決心減肥。」李慧瓊透露婚姻生活並不愉快，特別是婆媳矛盾十分嚴重，她直認當時自尊心都受到影響，加上丈夫又直認有婚外情，令她身心都透支。

李慧瓊表示得知丈夫出軌後，亦曾見過對方的外遇對象，她說：「令我十分震驚，對方比我年輕4歲，起初是作為我丈夫的患者與他見面。之後就沒有女人問題了，不過那件事還是令我很受傷， 雖然已經和他和解了，但不能原諒他。」

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