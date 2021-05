無綫變天,第一個改革的節目是《勁歌金曲》,原因簡單,因為ViuTV最成功的長期節目是《Chill Club》,當然要對症下藥。《Chill Club》年多前一播放已很快彈出,無非是因有鄧建明(Joey Tang)做音樂總監,請來很多絕迹無綫已久的歌手出現,加上幾個有唱功的主持,演繹一堆甚少在無綫聽到的金曲,於是大受歡迎。

《勁歌金曲》改革後已播出三集,製作人也顯然知道以上因素,但卻執行得不倫不類。首先大鑼大鼓破冰之後,請來的大部份歌手卻仍是看來看去的那批,而難得找來有份量的歌手如林欣彤和關心妍等,卻只上來唱一首歌,其他時段竟然坐在觀眾席,做評判批評其他歌手,實在浪費,需知道何雁詩等不是新人,要批評根本就不應請她來表演。

近來《Chill Club》亦有點疲態,走入不能突破的悶局,反而節目中兩位樂手黃丹儀及李健宏(KB),走出來在YouTube「ChillGOOD TV」頻道中主持《Music Panda》,做埋彈奏以手作仔形式製作,卻做出最理想的音樂節目。KB平時愛胡言亂語搞笑,作曲人黃丹儀更粒聲唔出,原來頗有主持天份,兩人在節目中和嘉賓爆出不少樂壇及生活趣事,比起一般音樂節目一本正經講歌曲製作,有趣得多。

珍貴的是,節目讓嘉賓充份發揮,來的不用是天王巨星,更不需要多,但混合得好。例如第一集找來關心妍和陳澤言(CY),十分有新鮮感,兩人獻唱的選曲精采 ,首首動聽,而因為節目氣氛自然,連帶嘉賓亦更有火花,其中一幕CY怕羞拖關心妍的手,甚有戲劇效果。

另外三集的嘉賓,融合也十分之好,湊合RubberBand主音6號與Mr.主音布志綸對唱,很有心思,找同時期出道的小肥混合陳柏宇也唱出驚喜,兩位唱家班互唱對方歌曲,固然聽出耳油,講同期新人好友的秘聞,亦好吸引。其實《勁歌金曲》也有類似安排,例如找菊梓喬與吳若希對唱,但兩人擺明不和,過程只會令人難受。還是那句,無綫有解決不到的問題,時代已變,音樂貴乎真心,例如6號唱出Serrini有社運意味的《Let Us Go Then You and I》,引發美妙共鳴,但在無綫就不可能播出。說到底,藝術創作不容許黑心,也奉勸埋沒良知的歌手不如轉行。

撰文:翁可人

本欄逢周五刊出

【同宅同煲】

酷愛煲劇睇戲,冷門熱門乜都殺,小說《師戀高校》及《87年12歲條女失咗蹤》作者。