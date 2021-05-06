無綫變天，第一個改革的節目是《勁歌金曲》，原因簡單，因為ViuTV最成功的長期節目是《Chill Club》，當然要對症下藥。《Chill Club》年多前一播放已很快彈出，無非是因有鄧建明（Joey Tang）做音樂總監，請來很多絕迹無綫已久的歌手出現，加上幾個有唱功的主持，演繹一堆甚少在無綫聽到的金曲，於是大受歡迎。

《勁歌金曲》改革後已播出三集，製作人也顯然知道以上因素，但卻執行得不倫不類。首先大鑼大鼓破冰之後，請來的大部份歌手卻仍是看來看去的那批，而難得找來有份量的歌手如林欣彤和關心妍等，卻只上來唱一首歌，其他時段竟然坐在觀眾席，做評判批評其他歌手，實在浪費，需知道何雁詩等不是新人，要批評根本就不應請她來表演。

近來《Chill Club》亦有點疲態，走入不能突破的悶局，反而節目中兩位樂手黃丹儀及李健宏（KB），走出來在YouTube「ChillGOOD TV」頻道中主持《Music Panda》，做埋彈奏以手作仔形式製作，卻做出最理想的音樂節目。KB平時愛胡言亂語搞笑，作曲人黃丹儀更粒聲唔出，原來頗有主持天份，兩人在節目中和嘉賓爆出不少樂壇及生活趣事，比起一般音樂節目一本正經講歌曲製作，有趣得多。

珍貴的是，節目讓嘉賓充份發揮，來的不用是天王巨星，更不需要多，但混合得好。例如第一集找來關心妍和陳澤言（CY），十分有新鮮感，兩人獻唱的選曲精采 ，首首動聽，而因為節目氣氛自然，連帶嘉賓亦更有火花，其中一幕CY怕羞拖關心妍的手，甚有戲劇效果。

另外三集的嘉賓，融合也十分之好，湊合RubberBand主音6號與Mr.主音布志綸對唱，很有心思，找同時期出道的小肥混合陳柏宇也唱出驚喜，兩位唱家班互唱對方歌曲，固然聽出耳油，講同期新人好友的秘聞，亦好吸引。其實《勁歌金曲》也有類似安排，例如找菊梓喬與吳若希對唱，但兩人擺明不和，過程只會令人難受。還是那句，無綫有解決不到的問題，時代已變，音樂貴乎真心，例如6號唱出Serrini有社運意味的《Let Us Go Then You and I》，引發美妙共鳴，但在無綫就不可能播出。說到底，藝術創作不容許黑心，也奉勸埋沒良知的歌手不如轉行。

撰文：翁可人

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【同宅同煲】

酷愛煲劇睇戲，冷門熱門乜都殺，小說《師戀高校》及《87年12歲條女失咗蹤》作者。