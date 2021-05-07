改編自高人氣同名網漫，由李帝勳、李絮、金義聖等主演的SBS全新犯罪動作韓劇《模範計程車》，自上月9日播出以來收視成績都十分理想，劇集將於今日播出第9集，香港劇迷可在「黃Viu煲劇平台」上追看。而據韓媒報道，《模範計程車》已於昨日完成大結局的劇本，並已將劇本給了各演員及製作單位，目前劇集已拍到14集至15集，將於本月29日播出第16集大結局。

模特兒比賽奪冠

而在劇中飾演「熱血檢察官」姜荷娜的31歲李絮，雖然沒有令人眼前一亮的靚樣，不過她的氣質卻令觀眾留下深刻印象。李絮於2008年參加模特兒選秀節目奪冠後便以模特兒「E-Som」身份出道，在時尚界非常吃香，曾是各大時尚雜誌的專屬model。之後轉戰演藝圈的李絮因為曾孖型男鄭雨盛合演三級片《情慾誘惑》而為人認識，戲中李絮更大膽全裸床戰鄭雨盛，同時更憑電影入圍大鐘獎及青龍電影獎「最佳女子新演員」，可以說是一脫成名，就連鄭雨盛都大讚李絮是天生的演員：「消化情感戲的能力極強，是具有獨特魅力的個性美女。」

青龍獎最佳女配

而有樣有演技的李絮今年更憑電影《三進集團英文TOEIC班》擊敗了裴宗玉、「國民媽媽」金美京等資深演員，勇奪第41屆青龍獎的最佳女配角，認真威水。

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