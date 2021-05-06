周日就到母親節，45歲的張新悅（Nicola）家有四條Queens，多產媽咪湊四個女兒，做三份NGO工作、開網店及做KOL，非常多功能。張新悅早前和細女Lola一齊搓湯圓，笑言忙到希望每天能有30小時：「呢十年我多咗嘅嘢，就係多咗白頭髮。」她直言湊女再辛苦都值得：「但瞓足覺先可以處理問題。」寄語天下母親也要愛錫自己。

撰文：林妃

場地提供：Maggie & Roses（Lee Garden）

服裝提供：Chloe（張新悅）、Nano（Lola）

和張新悅做訪問，會發覺她語速非常快，因為同時要應對四個不同年齡層的女兒：12歲大女Lucy 、10歲二女Lily、6歲三女Leah及2歲半的細女Lola。她說： 「媽咪呢個身份？一個字：倦。我係一個獨生女，從冇諗過原來生小朋友係咁嘈嘅，生第一個，冇嘢喎；第二個，咦，點解屋企有聲嘅。後來，係好嘈又好倦，個天畀咗四個女我，咁原來四個有一件好嘅事發生，就係佢哋自己互相嘈大家，係一個小天地咁。」為預祝母親節，張新悅早前帶住兩歲多的細女Lola一齊搓湯圓，小女生不怕陌生亦不怕鏡頭，充滿自信。Lola出生第二年就遇上疫情，張新悅直言對女兒成長影響不大：「零至兩歲，爸爸媽媽嘅陪伴係最重要，屋企長期有六、七個人喺度，對佢係冇分別。其實冇所謂，今日有疫情，明日亦會有其他嘢，每個時代都有不同嘅問題，只要喺當下畀最好嘅佢就得。」

一缸水輪流沖涼

張新悅在2007年與區議員楊哲安結婚後，原計劃生兩個小朋友，十年間變成四個 ，她笑言已經適應：「我已經唔記得咗生第一個嗰種感覺，但當三個女出咗街時，我又覺得好似冇嘢做咁，啲人話湊一個細路好辛苦，我就會講笑話咁你生第二個啦。」張新悅堅持不能只做媽咪角色，最近她就為香港有機資源中心出任大使，和男子組合FreshLife合唱主題曲《簡簡單單原來很快樂》，她坦言：「留喺屋企做一個24小時嘅媽咪係好辛苦，做嘢工作反而係我嘅娛樂。年紀又唔細喇，就好想做返啲對社會有貢獻嘅嘢，就係環保。」

主張環保及愛大自然，張新悅婚後修畢環境管理學碩士，女兒小時候一缸水要三個輪流沖涼，廁紙亂用要罰配給。她自言教女兒人生價值觀比教授學業更重要：「雖然我係好多小朋友嘅媽咪，但我唔敢去教人，我又唔係特別叻，每日都有好多新嘅煩惱。有四個小朋友之後，我發覺有啲小朋友係天生大愛啲嘅，有啲係天生自私啲、自我啲嘅，作為媽咪，我點樣令到佢哋明白世上有其他人，要去尊重關懷別人，有冇同理心等，係更緊要囉。」

女兒煮母親節餐

張新悅的時間表由朝早8時開始，時間規劃細到以15分鐘為一個單位。她從NGO探訪得出經驗是媽媽也要對自己好，坦言：「要瞓足覺！我相信大部份媽咪都忽略咗自己嘅睡眠，作為媽咪，你有時需要好大嘅容忍力，但你個人一倦，係做唔到嘅，當你自己照顧唔到自己，就照顧唔到小朋友。」每年母親節是張新悅一年一次放假，不用安排一日三餐，她說：「佢哋會煮一個好豐富、好美麗嘅早餐畀我食，每一次都係我二女做。生女就呢樣好，佢哋對慶祝、過節好上心，好窩心。有一年情人節，在露台整咗個燭光晚餐，仲拉小提琴，我覺得自己真係好幸福。」

萬能媽媽時間表

08:00：起身、照顧細女

09:00-13:00：黃金工作時間（開會、影相、處理網店）

13:00-16:00：午飯及親子時間（生活教育，聆聽女兒上學分享）

17:00-20:00：晚飯及親子時間

20:00-21:00：沖涼時間

21:00：安排女兒入房瞓覺

21:15-22:15：個人工作時間：管理社交平台、做planning

22:15-23:15：夫妻溝通時間

00:00：瞓覺

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