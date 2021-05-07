成軍2年的MIRROR昨晚九展舉行首個演唱會，雖然一眾鏡粉在網上瘋狂洗版，不過仍然無損對《ERROR自肥企画》的關注度。在昨晚播出的第四集，被網民追捧的格仔導演Mike登場，使出「遊‧詐‧詭」整蠱ERROR四位成員，結果節目播出後，有不少網民留言讚勁好笑！

一如以往，節目在有限資源下，炮製幾個遊戲整蠱ERROR，假如輸了，需要拎住「我係X頭皮」的紙牌打卡，格仔導演Mike安排茅躉王193先試玩《等我睇吓有咩法寶先》，當193打開個巨型道具箱想介紹道具時，匿埋喺個箱嘅阿Mike拎把玩具槍對住193兜臉射麵粉，殺佢一個措手不及。接着安排保錡玩《How Dare You》，他們放一份「機密文件」在化妝間，測試保錡會否偷睇，結果他們成功整蠱保錡，AGENT L捉住保錡畀全組工作人員「射波」。Mike又叫肥仔企喺矮梯度玩《燒眼遊戲》，當他烏低身望水池時，「不祥物」ViuTV Buddy即刻衝出嚟用手指篤肥仔個pat，搞到肥仔直插落水。

不過全晚最抵死兼過癮的，非扮忍者的阿Dee莫屬，原先阿Mike在樹林叫阿Dee打套華夏神功「鳳凰不死鳥」，耍完必殺技之後，要拍個跑快少少衝向鏡頭的shot，殊不知他們早在中段挖個大咕窿，上面再鋪泥遮住，結果阿Dee當然中伏，跑跑吓跌咗落去個大咕窿，而大咕窿早已放滿防撞物料「薯片」，最後阿Dee成為傑出表現獎得主，阿Mike預備一份獎品給他，頻頻中伏的阿Dee擔心又被整蠱，眾人忍不住捂嘴笑，結果原來又是「防撞物料」薯片，阿Mike笑說：「點解薯片都要除褲嘅？」

雖然過往不少網民對無綫的植入式廣告做法反感，但今次普遍網民大讚是「玩植入式廣告神級示範」，還有人對阿Dee的遭遇深表同情，「究竟阿Dee喺ViuTV經歷過咩事，搞到佢一聽到有獎就即時反射動作除褲」、「 鳳凰不死鳥太認真，阿Dee超正。阿Mike好癲，植入式廣告太好橋。我都想知開炸彈點解要除褲」，另有網民留言期待《ERROR自肥企画》終極大懲罰的對象是導演阿Mike。

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