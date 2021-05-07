Hit 爆人氣男團MIRROR成軍3年第二度開騷，一連6場《MIRROR ONE & ALL LIVE》演唱會昨晚在九展開鑼。頭場氣氛極正，勁歌熱舞，全晚演唱超過40首歌，12子人氣爆燈，演唱會服同樣精心構思，多個國際大牌加持贊助，又有本地設計師訂製服裝，鞋靴等一概全包，步向巨星規格。

MIRROR一開場，12子以黑白帶未來風的造型出場，由香港及挪威時裝品牌Kit Wan Studios主理，加了尖角、衣帶及立體裝飾的機械美學，戰士look靈感來自其主打歌《Warrior 》。鞋靴方面，紅底鞋王Christian Louboutin及意牌Giuseppe Zanotti近乎包辨全團的波鞋、黑色禮服鞋，快歌《B.M.G》及《Lady Killer》部分，部分成員就着了Diesel黑色牛仔褲。

有機會獨享舞台的成員包括：AK、Ian(陳卓賢) 、Edan、Lokman、Jer、姜濤等，各成員在個人表演環節施展渾身解數，靚衫各具個人特色。姜濤及Ian solo時着了Alexander McQueen的2021春夏系列，兩人的套裝都玩視覺趣味，姜濤穿上黑色的 X光 printed jacket，而 Ian的紅白色套裝就以法式錯視圖案印花做主題，西裝褸的肩膊位仿如貼上蕾絲般。

Edan、Lokman、Anson Lo則不忘支持香港設計師，穿上本地時裝品牌Rickyywong的設計。Anson Lo跳唱《24個比利》及《EGO》兩首快歌，他穿了鮮紅色絹料西裝，不則則長短及V領開胸、露腰剪裁，盡顯Anson Lo爆肌、腹肌線條，造型帶點誘人妖味，亦具華麗舞台感。Edan 以鋼琴自彈自唱演繹《E先生 連環不幸事件》，簡約造型亦配合其深情mode，優雅低調的黑禮服，以白色曳地長絲帶突出設計，高䠷帥氣。Lokman 一身彩色的西裝造型，西裝由設計師全人手噴上彩色噴漆作點綴，營造街頭塗鴉的視效，配合他歡樂街舞環節的氣氛。

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