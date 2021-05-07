許志安在上月16日，即「安心偷食」事件剛巧兩年的日子，選擇到台灣復工，重新出發，準備拍台劇《接招吧！製作人》，當日台灣《蘋果新聞網》獨家直擊許志安抵達桃園國際機場。經過14日檢疫隔離，昨午安仔出關，正式為《接招吧！製作人》開工。據知安仔將在台灣逗留一個月，只拍一集加上唱主題曲，酬勞100萬元台幣（約27.8萬港元）進賬。

據台灣《蘋果新聞網》報道，昨日下午5時半左右，完成隔離的安仔終於開工，他戴着藍色口罩、咖啡色漁夫帽、白色T恤配上啡色襯衫及長褲，坐保母車去到復興北路，會合一早就在北路小巷內的劇組人員。只見巷內已安置好燈光及攝影機。安仔一下車隨即拉下口罩，笑容滿臉跟在場工作人員打招呼，復工的心情似乎特別好，之後才戴回口罩。在等埋位時，安仔保持親民，跟同樣在路邊等待的工作人員閒聊。

同場等埋位的還有台灣創作女歌手9m88（湯毓綺），她穿上西裝外套配短褲、長襪及布鞋，為配合劇情，她將早前的橙色頭髮染回深色。正式拍攝時安仔先坐上車，9m88上前跟安仔傾完幾句便上車。同一場景接連NG多次，導演才滿意收貨。

完成第一個鏡頭後，安仔下車休息，化妝師為他補妝，9m88坐在空地上，等劇組安排下一場景，他們再移師到室內開工。入夜後見到《接招吧！製作人》監製楊祐寧穿白色T恤到場，他手上拿着一大疊資料，跟在場各人打招呼，原來昨晚他亦有份演出。

《接招吧！製作人》故事將重現2000年前後的華語流行音樂圈狀況，楊祐寧飾演唱片製作人，主角包括9m88、馬念先和陳昊森等。全劇12集，每集由不同人物演出，許志安演的「香港歌手」為其中一集主角。據知，53歲安仔在開拍一個多月前就開始健身、跑步狂操，務求以最佳狀態示人，相信太太Sammi給予他很大支持。

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