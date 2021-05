韓劇《回答吧!1988》女星惠利近日撇甩正印男友柳俊烈,孖新劇拍檔張基龍(右)為雜誌影相,兩人表現相當親密,不時頭貼頭,又晒在床上恩愛相片,親暱程度十足十真情侶一樣,令網民擔憂柳俊烈看到照片後也會呷醋。

自封白癡

50歲日本女星酒井法子轉型做KOL,開完YouTube頻道再加入twitter行列,昨日首次發文卻自封「科技白癡」。日前,酒井更現身埼玉縣飯能市為YouTube拍片,成為網紅的她透露兒子已21歲,在專門學校畢業後正踏進社會打工。

神劇再臨

HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)前傳《House of the Dragon》近日正式開鏡,最新劇照中「菲臘親王」馬特史密夫(Matt Smith,右)與Emma D’Arcy飾演Targaryen家族的Prince Daemon與Princess Rhaenyra,並以金髮造型現身。