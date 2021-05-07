Joe Junior、陳明憙、黃劍文（Kimman）與陳凱彤（Lillian）等昨晚於麥花臣演出「攜手瞳行慈善音樂劇」，吸引周慧敏來捧場。音樂劇以真人真事改編而成，3個故事中，陳明憙與黃劍文分別飾演視障人士，而陳凱彤則上演一段戀上視障人士的愛情故事，三人演出後也盡顯疲態。

Kimman坦言演出付出全力，身心俱疲，演出時要扮演突然失明、失去女友與失去親情的Gary，要歇斯底里地演出，最具挑戰，他說：「第一次參與音樂劇嘅演出，真係好盡力，因為只得1個月時間綵排，覺得自己可以再熟啲，我都畀自己有80分嘅。今次最辛苦嘅係每次都會喊到好攰、好崩潰，其實自己喺11年前有失去嘅經歷，我媽媽過咗身，所以好理解今次主角三失嘅感覺，我進入去角色，諗到失去嘅痛苦，而今次就正好畀我抒發晒出嚟。」

而Kimman又謂要扮演視障人士，上台後眼神要望向高處，亦有一定難度，不過今次演出雖然辛苦，卻令他大感滿足，不捨之餘更演上癮，將來希望可繼續嘗試。另外，Lillian同樣是首次演音樂劇，與陳明憙同樣感到今次演出很有意義，陳明憙說：「今次唔只演出，仲有使命，係實際支持，可以用真人真事嘅故事感動大家，希望鼓勵失明人士融入社會。」

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