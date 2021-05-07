日本男星田中圭憑大熱BL劇《大叔的愛》吐氣揚眉，近年吃香藝能界，劇集及片約接踵而至，他亦宣佈接拍富士電視台安排下月開播的「月9」重頭劇《Night Doctor》，與女主角波瑠拍檔，陣容還有上位男星北村匠海和King & Prince的岸優太等，可是該劇趕拍期間，卻傳出田中圭遭日本國營電視台NHK列入不受歡迎藝人，令外界擔心田中圭將有醜聞曝光，其演藝事業似乎已發出警報。

事實上，田中圭走紅後是非多多；去年8月，他被揭清早乘坐的士抵達東京都世田谷區的寓所後，因飲至爛醉而未能支付車費，其後被送往警署，消息就是由NHK率先報道。與此同時，田中圭嗜酒兼爛賭，雖然與女星Sakura結婚近10年育有兩個女兒，但他卻經常深夜外出，獨自到麻雀館耍樂，更盛傳他到地下賭場涉違法賭博，又曾於深夜時份密會《大叔的愛》女拍檔內田理央，在食店的獨立房間撐枱腳3小時，疑似有不尋常關係。

被列入黑名單的田中圭，目前會絕跡NHK電視台，消息傳開後眾說紛紜，由於他手上有多個代言合約及日劇在手，若捲入官非或要面對龐大的違約金賠償。

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