李璨琛3歲囡囡李元元（Lucy）因為表情多多又肥嘟嘟非常可愛，故吸納了不少fans，成為最細的KOL。今晚Lucy媽媽梁志瑩（Pae）帶她到關心妍及孫慧雪（阿雪）的節目做直播，其間Lucy人有三急突然大便，搞到阿媽要暫離直播幫她解決。

Lucy平日在IG中又唱歌又跳舞，表現得非常活潑，不過她今日上節目時就明顯比較拘緊，就算關心妍不停撩她唱歌、跳舞，她通通拒絕，只是自顧自地玩滑梯及回答問題。而當工作人員拿出擴音玩具逗Lucy玩時，正與阿雪傾偈的Pae似是突然發現甚麼似的，睩大雙眼望住站在她前面的Lucy，摸一摸Lucy的屁股及肚仔然後細細聲問：「你係咪poopoo呀？」之後Pae便一直狂笑，而Lucy則仍站在原地望實阿媽，到Pae再問Lucy：「係咪poopoo？」後，她才點一點頭承認，Pae則叮囑Lucy先自己去洗手間，之後她會去洗手間幫忙，不過邊行去洗手間的Lucy就一直邊行邊回頭望實阿媽，最後更索性轉身搵阿媽，搞到Pae要先離開直播幫Lucy去廁所，非常搞笑。

去完洗手間後的Lucy雖然表現仍然頗cool，但她明顯地放下心頭大石般越玩越開心，自己拿着咪高峰唱歌，而在工作人員下安排送花給媽媽、關心妍及阿雪後，一向喜歡食蛋糕的Lucy，在切完慶祝母親節的蛋糕後即非常唔客氣地狂食，相信poopoo完後的Lucy都應該覺得好肚餓。

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