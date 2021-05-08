韓國男神宋仲基孖女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN劇集《Vincenzo》，已於周日（本月2日）迎來第20集大結局，大團圓結局結刺激收視急升至14.636%，當中首都圈的收視更有16.564%，創劇集新高，香港劇迷可於Netflix追看。而宋仲基拍畢劇集後未有休息，日前為女歌手Heize的新歌拍攝MV，下周又將會出席百想大賞。而宋仲基趁投入其他工作前，昨日舉行線上fans見面會，趁機冧fans。

三年沒與fans作互動

宋仲基於直播中表示因為劇集受到了很多人的喜愛，所以拍畢劇集後，即馬上安排這樣的見面會，加上已經有三年時間沒有在正式場合與fans作交流。宋仲基表示：「因為受到太多的喜愛，所以說實話，希望電視劇不要結束。」

父母疑似想追女兒

宋仲基坦言因為受疫情影響，所以很遺憾見面會只能安排在線下舉行，但能夠與全球fans聚在一起也是優點之一。在現場宋仲基更公開兒時照片，並自爆：「聽媽媽說，在幼兒園一年級時試過三次打爛魚缸，真是頑童。」宋仲基笑言父母似乎想要個女兒，所以他就像女兒一樣紮起了頭髮，父母亦會給他穿上了粉紅色的衣服。

劇中扮基追金聖喆

而昨日更有神秘嘉賓出現，就是宋仲基在《Vincenzo》中的好拍檔金聖喆，於第8集中宋仲基更扮基追金聖喆，兩人重聚令fans大感興奮。而宋仲基和金聖喆更合體，即時再變身浪漫CP，手牽手兼情深對望，金聖喆更笑言在拍攝現場宋仲基亦會經常摸他的耳仔。宋仲基表示：「謝謝你這麼聽我的話，因為你令我很感動。」而金聖喆亦說：「哥哥，謝謝你能夠出生，謝謝我們可以成為同時代的同僚演員。」宋仲基直言金聖喆是他非常喜歡的弟弟，兩人第一次合作就奇怪地合作得十分舒服。

喬妹再晒攬愛犬照

另外，宋仲基的前妻宋慧喬（喬妹）現時正忙於拍攝新劇《現在分手中》，不過她不時都會於IG分享新照，近日更先後上載多張攬愛犬照，成功冧fans。

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