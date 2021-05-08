一連六場的MIRROR成軍3年演唱會《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》在剛過去的星期四（6日）於九展開騷，除了吸引一眾圈中人捧場外，就連「嘟姐」鄭裕玲亦有前往欣賞。睇完騷後，嘟姐更用足整集《口水多過浪花》來大讚MIRROR演唱會。

嘟姐在昨日的電台節目中，一開咪就已經大讚MIRROR演唱會好睇到覺得睇騷是一件「賞心樂事」，之後她又回想眾人這兩年間的轉變，她指第一次見他們時，當時《全民造星》還未完結，她覺得眾人信心不足之餘，由於不知道日後的路是怎樣，所以覺得他們當時的心情很忐忑，但現在每個人都充滿自信。嘟姐說：「令我嚇一驚係我以前睇男團，百分之99女士捧場，剩下嘅男士係被迫，但噚日係有男有女、有老有少。坐我前面係一對夫婦好落力偷影相，同埋啲fans又好好，唔係側埋鍾意邊個（成員），係個個都平均咁鍾意，啲燈牌係換嚟換去，邊個出（場）就換，全部都係咁平均地愛。」

嘟姐又讚演唱會中的升降台、LED螢幕、燈光處理得非常好，更表示演唱會內容包羅萬有：「有單人、有小組、有12個一齊，各有各嘅擔當，肌肉擔當嘅梗係騷肌啦……」而此時麻利即問是否覺得「正」時，嘟姐想也不想便說：「100分！又有玩樂器，姜B（姜濤）玩古箏，跳舞擔當跳得非常之好。」雖然嘟姐對MIRROR今次開騷有讚無彈，但她仍然覺得當中有遺憾位，皆因不明白「點解唔去一個大啲嘅場開？」

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