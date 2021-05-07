現年38歲的「長腳蟹」呂慧儀經歷婚姻失敗，前年《蘋果》踢爆黃文廸在巴士上啜女，其後兩人發共同聲明，指於2018年決定由夫妻變回朋友關係，低調處理是不想影響兒子Anton成長，而回復單身的呂慧儀傳與張景淳戲假情真。日前讀者何先生在主題公園見到呂慧儀母子，同行還有一名中佬和小女孩，似足一家四口享天倫之樂，但該中佬卻不是張景淳，而是前夫黃文廸。

呂慧儀跟前夫黃文廸離婚3年，兩人所生的兒子Anton跟媽媽生活，轉眼Anton已經6歲大，何先生透過「爆相爆片」分享他們同遊主題公園的情況：「嗰日大約3點幾，最先見到呂慧儀，因為佢本身好高，戴住頂帽仲高，佢哋排海盜船時，我仲聽到職員問呂慧儀有冇懷孕？佢搖頭話冇，可能佢件衫比較厚身令人誤會，職員只係問佢一個有冇懷孕。」

讀者指同行男人年約40多歲，排隊時跟呂慧儀沒親密表現，問到兩人似唔似拍拖？讀者表示唔肯定。不過，從讀者提供的相片，《蘋果》發現該中佬原來是呂慧儀前夫黃文廸，曾參加2008年香港先生入行的他，約滿大台後考獲營養師資格，同時轉型當健身教練，想不到久未露面的黃文廸，身形發福了很多。

前年兩人發離婚聲明時，指會共同撫養兒子，可見兩人雖已離婚，但為了兒子仍維持友好關係。日前呂慧儀在社交網貼母子遊主題樂園的新舊相對比，感慨留言：「三年前，三年後。老闆真的長高了許多，喜歡魚兒的心卻是從來沒變。」相中只有兩母子，同行的前夫和小女孩就「被消失」，呂慧儀接受訪問透露今年母親節要開工，故上星期已經與兒子到主題公園慶祝。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）