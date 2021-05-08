陳凱琳（Grace）的媽媽陳劉惠嫻（Connie）日前為車淑梅的港台節目《舊日的足跡》擔任嘉賓，暢談子女的有趣童年，並剖白對女婿鄭嘉穎的觀感。Connie今年將迎接一個更熱鬧的母親節（5月9日），因她多了一個新抱，也多添了一名孫兒；她透露子女會親自下廚，又一家人外出用膳，笑言已任由他們擺佈，總之要健康開心，日日都是母親節！

陳母：加拿大食物多荷爾蒙

曾有人將香港小姐冠軍女兒Grace與龍鳳胎弟弟Derek的混血兒標致外貌與大女兒Joyce作比較，坊間亦流傳大女兒曾因為妹妹生得較漂亮而感到自卑，Connie自揭真相：「其實Grace同Derek龍鳳胎出世嗰陣，同大家姐一樣非常白淨，但突然喺14、15歲嘅時候，眼大咗、臉尖咗，阿仔鬚根多咗，可能我媽媽係馬來西亞人，擁有亞裔嘅容貌，細路又喜歡戶外活動，又或者加拿大嘅食物有好多荷爾蒙啦！」

Connie表示大家姐Joyce比較運動型、率性、唔計較，是很柔和的人；相反Grace 3、4 歲開始已經好貪靚，不穿裙子寧願不出街，她續說：「有一次去海洋公園，佢硬要着裙，否則佢寧願唔去，結果佢真係選擇留喺屋企。坦白講，Joyce 14、15歲進入青春期，我真係問過佢：『如果有人話妹妹靚過你，你會唔會唔舒服？』Joyce直答唔會：『佢（Grace）係我妹妹，每個人都靚，只係角度唔同，其他人唔可以用容貌去分裂我哋，否則我會將話題停止。』」

Connie續說：「Grace好愛家庭，好愛家姐、崇拜家姐；而Joyce就好有創意，屋企嘅聚會都係由佢安排，令到所有人都好開心。就最近嘅傳聞，可能因為嗰啲人冇跟我哋相處過，就將自己嘅直覺同觀點寫低，咁係好自然嘅事，但如果真正進入我哋嘅家庭，甚至親戚朋友都會感覺到絕對冇咁嘅問題存在，我哋唔需要力證啲咩，最重要內心嗰份真愛同平靜，Joyce 5月生日，妹妹已經為佢焗咗個生日蛋糕！」

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