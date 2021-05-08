鍾欣潼（阿嬌）去年與台灣「醫界王陽明」之稱的賴弘國結束僅14個月的短命婚姻，雙方早已各有各生活，惟阿嬌近日受荷爾蒙問題困擾致身形暴脹，而在大陸工作的賴弘國，近日在社交平台貼近照時，被友人發現他暴瘦，他直認是受「老問題」憂鬱影響食欲。

賴弘國日前在社交平台貼出生活照，多人留言指他瘦，其中有人留言說：「怎麼又瘦成這樣？」賴弘國答：「老問題。」雖然他沒有在網上公開透露「老問題」是指甚麼，但據台灣《蘋果新聞網》報道，賴弘國原來一直受憂鬱問題困擾，症狀持續至少已2年。他坦言：「憂鬱的問題2019年到現在了。最近又開始吃不下，沒食慾。」

強調非博同情

賴弘國身高1.76米（約5呎11吋），體重由73公斤（約160.6磅）跌到64公斤（約140.8磅），激瘦20磅！被問到憂鬱原因，賴弘國明言自己不是想博同情，只是被朋友篤爆才承認，他指自己憂鬱沒有特別原因，有可能是因為他目前獨自在大陸工作，最快都要等到下月底才返台，久未和朋友相聚散心，令他心情容易低沉。再問到他心情憂鬱是否與離婚有關，賴弘國表示：「你看我一個婚姻，人生都要毀了。但這沒甚麼好讓人知道。」不過他指自己可以撐得過去：「沒事，我挺得過去，所以我現在還在努力打拼！」

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