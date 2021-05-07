第12屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）前晚舉行頒獎禮，記錄香港反修例運動的兩部紀錄片《佔領立法會》及《理大圍城》，鬧雙胞同奪得華人紀錄片獎的首獎（得獎名單見附表）。評審解釋兩片同獲一獎的原因是：「兩部作品不僅在現實中承先啟後，又是相輔相成，所以並列為首獎。」

「我們沒有忘記」

兩部作品的拍攝者匿名為「香港紀錄片工作者」，在得獎感言的短片表示，影片能在台灣放映並獲獎，對他們有很大的意義，又指：「影片的意義不止是見證，希望透過回望過去，能更認識和理解我們是一個怎樣的共同體。」兩部片不能於香港放映，拍攝者慶幸有台灣的關注和支持，並指想跟在台灣的香港手足說：「我們沒有忘記，很多人還繼續默默地努力，盼望有一天我們能重聚。」

評審們盛讚兩部片「鏡頭拍攝精準、剪接利落，以強大的真實涉入感，捕捉抗爭者的激情與矛盾。創作者們面對當局威脅毫不畏懼、堅決記錄，讓眾人看見電影如何即時回應政治時局，召喚社會良知，建構集體意識。」《理大圍城》是今屆台灣國際紀錄片影展開幕電影，記錄前年11月警察包圍理大的大規模衝突，紀錄片工作者貼身拍攝示威者的掙扎血淚，不少看過該電影的人都指全片震撼人心。該紀錄片去年獲荷蘭阿姆斯特丹國際紀錄片電影節（IDFA）最佳剪接獎，今年初再獲香港電影評論學會2020年最佳影片獎。《佔領立法會》亦入圍今年台灣金馬獎最佳紀錄片，也入選法國影展國際競賽單元。

132地區爭11獎

台灣華人紀錄片獎由德法公共電視台（Arte）委製編審、獨立電影館長及作家Rasha Salti、日本當代動態影像藝術家牧野貴、詩人及文化工作者鍾永豐共同評選。國際紀錄片影展上月21日開幕，今屆共收到來自132個不同國家地區，共2,384部的紀錄片作品，角逐11項大獎，總獎金215萬新台幣（約60萬港元），是目前亞洲紀錄片影展最高額總獎金。