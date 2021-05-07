現年36歲的日本男星田中圭，憑大熱BL劇《大叔的愛》吐氣揚眉，近年吃香藝能界，劇集、電影及廣告合約接踵而至，他亦宣佈接拍富士電視台安排下月開播的「月9」重頭劇《Night Doctor》，與29歲女星波瑠拍檔，陣容還有上位男星北村匠海和King & Prince的岸優太等，可是該劇趕拍期間，卻傳出田中圭遭日本國營電視台NHK列入不受歡迎藝人之列，禁止他參與旗下劇集及節目，令外界揣測田中圭將有醜聞陸續曝光，其演藝事業似乎已響起警號。

新劇下月播

田中圭目前被NHK電視台封殺，箇中原因眾說紛紜，令人擔心其主演的《Night Doctor》未播已有腰斬危機。不過，《Night Doctor》已開始展開宣傳攻勢，田中圭與同劇演員亮相前晚播出的綜藝節目《VS魂》大玩遊戲。事實上，田中圭走紅後是非多多，他被爆一向有酗酒習慣及酒品差，去年拍攝《默默奉獻的灰姑娘—醫院藥劑師的處方箋》時，因宿醉開工而引來拍檔石原聰美不滿。去年8月，田中被揭清早乘坐的士抵達東京都世田谷區的寓所後，因飲至爛醉而未能支付車費，其後被送往警署，此消息就是由NHK率先報道。與此同時，田中圭更十分爛賭，雖然與結婚10年、原名杉安廣美的37歲女星Sakura育有兩個女兒，但他卻經常深夜外出，獨自到麻雀館耍樂，更盛傳他喜歡到地下賭場，涉違法賭博。

廣告急換人

另外，田中圭曾被揭於2018年深夜時分，密會《大叔的愛》29歲女拍檔內田理央，在食店的獨立房間撐枱腳三小時，兩人疑似有不尋常關係。內田理央去年被爆撻着尊尼事務所組合Kis-My-Ft2的成員北山宏光，令她與田中圭的不倫傳聞告一段落。去年，田中圭更懶理疫情，被指撇下妻女赴大阪幫襯夜場，破壞其藝人形象。

由於田中圭現正有不少廣告合約及工作在手，若是捲入官非或要面對龐大的違約金賠償，而當地廣告界似乎早已察覺問題，兩年前起用田中圭代言的競艇廣告，年初便低調換人，改由22歲新紮男星神尾楓珠接棒頂上。