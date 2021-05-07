ERROR最近的新節目《ERROR自肥企画》，自本周一（3日）播出以來後，可謂集集有驚喜，繼玩炸生啤公仔、「死亡行星」、「爆丸」懲罰之後，今晚一集有終極大懲罰，受害者是保錡！他要接受用舊式蜜蠟脫毛法，先脫腋毛，繼而脫陰毛，在扯起蜜蠟一刻，保錡痛到爆粗叫救命，而旨呈笑謂︰「呢種痛唔係人人可以承受到。」

保錡接受大懲罰，要去《造星III》參賽者旨呈旗下的美容院脫毛，「行刑者」正正就是旨呈。保錡最初在美容床上脫腋下毛時還很輕鬆，得戚說︰「哎吔，好彩唔痛啫！」不過節目作風大膽，懲罰升級，最終保錡更要脫陰毛！就範的保錡換上女裝T-back、用毛巾遮住重要部位，再由旨呈親手幫他塗上蜜蠟，再徒手快速扯起蜜蠟，達到脫毛效果。這一扯令保錡痛入心扉，狂爆粗說︰「好X痛呀！仆街，黐X線㗎公司！」

事後《蘋果》問過旨呈，親自操刀幫保錡脫恥毛有何感受？他笑謂︰「我從來都冇serve過男人，仲要做啲咁嘅嘢，睇佢白白淨，竟然咁多毛，我脫咗幾耐。」他指製作組堅持用最原始脫毛方法——蜜蠟脫毛，在懲罰之前，有先將陰毛剪短，節目見他徒手，但最初旨呈原來有戴手套，不過因為太黐手而脫掉。

旨呈指保錡穿上女裝T-back後，為免移位他要用手幫他撥開免跌出來，而保錡的三位隊友專誠觀戰，旨呈說︰「佢哋問我保錡大唔大，我答佢哋都幾大㗎，哈哈！」旨呈說徒用相當尷尬：「因為脫佢下體啲毛要先剪短，如果戴住手套係剪得唔靈活，所以要除咗手套。佢幾乎脫晒啲毛，脫完之後成床都係毛。」事後旨呈要消毒雙手，又洗手洗手洗手：「佢真係好多毛，之後啲姐姐入嚟打掃，要噴殺毒嘢清理現場。」

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