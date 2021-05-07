過去一年，關於對歧視亞裔人的議題在全球越炒越熱，「Stop Asian Hate.」的標語已散播到不同領域，無論是政治、音樂、時裝、電影，甚至電玩遊戲都無一倖免。

在剛過去的４月，法國知名時尚DJ Michel Gaubert因在Instagram上發放了一段涉嫌歧視亞裔人的爭議性影片，引來爭議。片段中，DJ Michel Gaubert在一場派對上，與友人一同戴上印有細長鳳眼及小嘴巴的白色紙面具。期間派對中奏着Le Villejuif Underground樂團的《武漢女孩》（Wuhan girls），眾人隨着音樂戴起面具高呼「Wahoo～Wuhan girls！」。

之後， Michel Gaubert被炮轟行為涉及種族歧視，除了歌詞以外，他們手上的紙面具也涉嫌影射亞洲人的典型面相。多名時尚界亞裔KOL，包括Susanna Lau (susiebubble)、Irene Kim及Bryan boy均為事件發聲，譴責眾人的歧視行為。

雖然DJ Michel Gaubert隋後已刪除影片，並向外界發道歉聲明，但事件已在網絡上發酵，網民反應亦相當不受落。

而在日前，作為與DJ Michel Gaubert的長期合作伙伴Chanel，其總裁Bruno Pavlovsky在Chanel進行Resort 2022 時裝秀期間，被外國媒體ＷＷＤ追問有關 Michel Gaubert歧視事件的看法。報導指Bruno Pavlovsky回應：「 Michel 是位非常有才華的人，同時一直很尊重他人，包括他對事件的道歉行動。而且他從沒打算冒犯任何人。他是我們的長期合作伙伴，我們不會因為一件意外事件而棄用他。」及後再確實地補充，指出 Michel Gaubert是位很有價值的好人，他們沒有理由需要停止雙方合作關係。

Chanel總裁Bruno Pavlovsky的回應，引起外間更激烈的討論。Susiebubble亦再次向WWD提出，指明雖然她不同意「取消文化」(cancel culture)這種抵制行為。但她認為對方的言論完全是淡化事件。「時尚糾察隊」稱號的Instagram賬戶@diet_prada早前已鬧爆Michel Gaubert，近日再就事情發表言論，借用2005年期間，Chanel及Burberry因名模Kate Moss吸毒而取消合作的例子，以對比今次種族歧視事件，品牌似有偏頗之嫌。但至於兩者的嚴重程度比重，以及應如何在客觀角位分析，的確有待大家自行判斷。

DJ Michel Gaubert多年來與不少品牌合作過，包括Dior、Valentino及Fendi等，其他品牌暫時未有回應事情。

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