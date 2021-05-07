張美妮2013年嫁予髮型屋老闆黃偉強（KK Wong），前年6月誕下女兒黃洛雯（Kelly），今年母親節，張美妮將與愛女一同度過。美妮囡囡乳名「笑咪咪」，日前她們穿上靚靚母女裝到公園玩耍，不時笑咪咪的Kelly人見人愛，張美妮說：「今年係我第二個母親節，都係簡單同屋企人食飯。今年唔同啲，因為佢大個咗啲，返咗playgroup，我未到母親節，已經收好多母親節禮物，老公同佢上堂嘅時候，佢哋用紙、膠片做咗紮花送畀我，我覺得好sweet、好感動。最得意嘅係佢返嚟會記得，係送禮物畀媽咪，我感受好大。」

做好榜樣

當上媽媽後深知母愛偉大，美妮指願意為女兒付出一切：「我發覺媽媽呢個角色，係我最想做嘅，我可以完全付出耐性、心力，我呢世人未試過咁出力做一樣嘢，我好enjoy。以前覺得最鍾意係工作，但𠵱家發覺工作唔及得上照顧佢，我雖然由朝到晚都只係湊佢，但係好開心。」

張美妮1999年參加無綫電視藝員訓練班入行，結婚後減少了幕前工作，她表示：「之後偏向咗做生意，但做咗媽媽就唔同，全副心力都放喺阿B度。」不過她指未放棄演藝事業：「我覺得有咗阿女之後，目標理想同期望大咗，反而覺得一係唔做，如果有表演，我會做得更加落力、有耐性同毅力，呢個鍛煉畀阿女見到，將來就係佢嘅榜樣。」

收斂脾氣

美妮笑言囡囡在她身上學了不少陋習，自己時刻謹記要懂得收斂：「從佢身上見到好多我嘅影子，我脾氣唔係咁好，𠵱家個女喺度，我點都要忍住，唔好俾個女見到。以前從來冇諗過會改到，𠵱家好大推動力，叫自己一定要做到。我期望佢健康、快樂開心，做一個善良有同理心嘅人。」美妮希望努力生多一個細佬妹，陪伴Kelly成長：「因為自己都係兩姊妹，係好重要嘅一個人，亦係自己最好嘅朋友，大個有親人溝通，希望追多個細佬妹畀佢。」