韓流天王Rain及女星金泰希今年結婚第四年，兩人育有兩名女兒，組織幸福一家四口家庭。Rain去年一改以往低調態度，不時在幕前大方談及金泰希及女兒，早前又公開愛巢，並以夫妻檔合體吸金拍廣告，勁搵真銀。

公開花絮片

而Rain和金泰希代言的廣告商，昨日在官方YouTube頻道公開兩人在拍攝現場的花絮片，可見二人在現場奉旨打情罵俏。片段中見到兩人從一開始就表現得非常溫馨，亦相當有默契，不過金泰希似乎覺得和Rain一起演戲很彆扭，不時NG兼爆笑說：「太難了。」Rain則安慰愛妻說：「想想，這是我們第一次演戲，就像在家裏做一樣（自然地）。」即時令金泰希放鬆不少。

網民反應熱烈

當二人一起重看拍攝的畫面時，導演讚兩人表現十分「家庭化」，金泰希即衝口而出：「是的，真的是假的。」令現場笑聲不斷，反而Rain即更正：「不是，導演，我在家不會這樣做嗎？姐姐，你到底在說甚麼啊。」流露出委屈的表情，讓人忍俊不禁，兩公婆趁機晒恩愛。而網民看到Rain和金泰希的片段後，都笑指Rain很會撒嬌，又留言：「兩位的樣子就是愛啊」、「我為甚麼激動」、「真默契夫婦」、「真的太襯了」等，反應十分熱烈。

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