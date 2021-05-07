張美妮2013年嫁予髮型屋老闆黃偉強（KK Wong），前年6月囡囡黃洛雯（Kelly）出世，乳名「笑咪咪」。今年母親節，美妮與愛女一同度過。

預收母親節禮物

日前她們穿上靚靚母女裝到公園玩耍，不時笑咪咪的Kelly人見人愛，現時主力照顧家庭的美妮，有女萬事足，「今年係我第二個母親節，都係簡單同屋企人食飯。今年唔同啲，因為佢大個咗啲，佢返咗playgroup，未到母親節已經收好多母親節禮物，我老公同佢上堂嘅時候，兩父女用紙、膠片做咗紮花送畀我，我覺得好sweet、好感動，最得意嘅係佢返嚟會記得，係送畀媽咪嘅禮物，感受好大。」當上媽媽後深知母愛偉大，美妮願意為女兒付出一切，「我發覺做媽媽嘅角色係我最想做嘅，我完全可以付出耐性、心力，呢世人未試過咁出力做一樣嘢，我好enjoy，以前覺得最鍾意係工作，但而家發覺工作係唔及照顧佢。雖然由朝到晚都係湊佢，但係好開心。」

在娛樂圈工作20年，現時美妮已踏進人生的另一階段，結婚生小孩，人生美滿，「離開幕前工作後都偏向咗做生意，而家做咗媽媽就唔同，全副心力都放喺阿B度，但係我覺得生活都需要平衡，呢排就做個網上媽媽節目。」

身份變了，美妮再次拾起以往的工作，心境都不一樣，她說：「起初都唔慣，雖然只係3個鐘，但係都會好掛住個女，又會覺得好內疚，覺得冇陪住佢，但係慢慢適應返工作狀態，會覺得媽媽係佢嘅榜樣，我覺得佢會知道媽媽都好努力工作、努力keep fit，反而有個動力，令我覺得我都要生活平衡，同時都要工作，等佢見到一個努力嘅媽媽，唔只係一個只會喺屋企、『咧啡』嘅媽媽。我覺得有咗阿女之後，目標理想同期望大咗，反而覺得一係唔做，如果有表演，我會做得更加落力、有耐性同毅力，呢個鍛煉畀阿女見到，將來就係佢嘅鍛煉。」

改陋習免成壞榜樣

美妮又笑言囡囡從自己身上，學了不少陋習，教曉自己要收斂，「佢真係不斷copy，從佢身上見到好多我嘅影子，例如我脾氣唔係咁好，當然我老公受晒，而家個女喺度，我老公就開心，好少受我脾氣，因為我點都要忍住唔好畀佢見到，以前從來冇諗過會改到，而家好大推動力、叫自己一定要做到。我對佢嘅期望係健康、快樂開心，做一個善良有同理心嘅人，踏出社會做事，要同人相處，有同理心同人相處好啲，自己亦開心。」

美妮又希望努力追多一個陪伴Kelly成長，「因為自己都係兩姊妹，係好重要嘅一個人，亦係自己最好嘅朋友，我覺得到大個有親人溝通，希望追多個細佬妹畀佢。」

現年41歲的美妮誕女後早已回復苗條身材，她不時性感跳舞，穿上低胸裝拍片放上社交網，老公不但沒有呷醋，還舉高手指公讚好！美妮說：「未去返之前體重嘅，而家仲努力緊。而家有玩吓跳舞，主要滿足自己，𠱁吓自己開心，分享出去有人鍾意睇，老公又唔介意，可能佢見慣我生完B『咧咧啡啡』個樣。我拍完片都會傳畀佢睇，佢會畀個good我，可能佢都想見返平時靚靚嘅我，真係需要生活平衡。」

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