現年73歲的TVB老戲骨秦煌，體重接近280磅，近年身體欠佳，去年11月在電視城突然失足跌倒地上，需召救護車送入醫院，其後證實右邊膊頭位骨裂。秦煌休息幾個月，至今年3月月撐住枴杖復工，當時精神不錯，還透露由於新冠肺炎疫情未平息，所以未能返深圳家中居住，要長住酒店，幸好2名女兒輪流探望，又會送食物給他。

今日《蘋果》收到讀者黃先生爆料，今早11時許，見到秦煌現身廣華醫院急症室，同行還有兩名女士，估計是秦煌的女兒。秦煌坐在輪椅上，戴住cap帽和口罩仍難掩一臉倦容，其間還閉目似睡着。讀者黃先生說：「聽到佢啲家人話秦煌隻腳有事，姑娘畀咗急診佢，等到1點鐘左右就入去見醫生，之後再照X光。」據現場所見，秦煌雙腳確實好腫，連波鞋都穿不入，只能踩踭，而鞋帶亦被「撐闊」未能綁上。《蘋果》曾致電秦煌了解健康情況，但一直未有接聽電話。

《蘋果》及後趕到醫院，約4時半，陪同秦煌入院的2名女兒離開急症室，其中一人推着輪椅，被問秦煌是否要留醫？甚麼病？其中短髮女士說：「老人病。」再追問秦煌最近是否需要開工，二人沒有回答，便匆匆截的士離開。

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