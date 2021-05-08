韓國演藝圈早前連環有韓星爆出醜聞，連累不少劇組為了避開爭議而要臨時換演員重拍，當中包括羅仁宇頂替志洙演《月升之江》及表藝珍頂替李娜恩演《模範計程車》。而近日就再有韓星因為涉嫌性醜聞而要臨時退出劇集，拖累劇組又要換演員重拍。

爆出性爭議事件

有演藝界相關人士向韓媒《日間體育》表示：「最近於拍劇中途突然下車的演員A某，其實是因為之前傳出的醜聞事件而離開，跟A某有關的戲份要找新演員重新拍攝。 」雖然A某下車時沒有具體提及究竟是甚麼原因，不過了解之後知道原來是發生了不光彩的事情，是跟工作人員發生了有關性方面的爭議事件，所以最終A某決定退出劇組，而相關工作人員向內部表達了不想再讓事情鬧大的意願。雖然電視劇還未播出，要重拍的戲份不多，但製作組亦因為被迫進行重拍而損失慘重，而用於重拍方面的費用相當高，但又不能向A某要求賠償。而韓媒方面就未有透露A某的身份，有網民指由於要重拍的戲份不多，因此猜測可能是劇集配角，因涉嫌性騷擾工作人員而被踢走。

製作組損失慘重

而早前《月升之江》及《模範計程車》都先後需要臨時重拍，令製作組損失慘重，某電視劇製作公司的高層表示：「臨時更換演員的情況越來越頻繁，擔心會被認為是經常發生的事情，這對製作公司來說是巨大的損失，我們認為下車的相關演員需要承擔相關責任。」

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