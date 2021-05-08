陳凱琳（Grace）和鄭嘉穎結婚3年，現時育有兩個寶貝囝囝Rafael和Yannick，一家幸福美滿，可是，二人戀情最初不被看好，事關當年Grace選完港姐後，即被TVB力捧，另一方面鄭嘉穎無論年紀和家境都和Grace相差頗大，就連陳媽媽Connie（陳劉惠嫺）亦曾反對二人拍拖。

Connie在接受港台訪問時，直認最初得悉二人拍拖，一度感到不開心和不想與男方接觸。「一、我唔認識佢（鄭嘉穎）；二、聽聞佢好花弗；三、年紀都有少少影響，怕佢只係玩玩吓。但我唔可以一刀切，始終大家都係成年人，我初時唔想見佢，因為我驚唔知點面對佢同相處。我真係好驚，好唔開心，唔知點算好，因為呢次係Grace嘅初戀……！」

交畀上天 祈禱現轉機

結果，Grace就提議大家分開祈禱，才出現轉機。Connie說：「祈禱中，上帝要我主動去認識佢……我心入面係唔應該諗佢搶咗我個女，或者佢哋兩、三年之後會散啦，更唔應該無奈地、死死氣地承認佢哋一齊……（於是）我繼續禱告，經過多次溝通，我哋先至互相接納，至可以融為一體。」Connie又坦言：「因為我重視婚姻，原因係工作、交友嘅嘢可以轉變，但婚姻要好謹慎，唔可以『合則來，不合則去。』」她憶述初次見鄭嘉穎時，對方好熱情，好有禮貌，對長輩十分尊重，還送上一支極名貴紅酒作見面禮，而說話時不會左顧右盼，實話實說，是個誠實的好孩子，Connie亦對他慢慢改觀。

讚女婿似紅酒越嗒越好

Connie透露現時和女婿常用微信通信息，即使自己正在湊孫，亦會打電話給他閒聊。「佢又會即刻接，我哋冇隔膜！」她又大讚女婿：「鄭嘉穎結婚之後，我更加認識佢，佢以家庭為重，重到我要叫佢減啲，唔好咁誇張，佢成日問，兩個仔大咗會唔會夠錢用，驚住通貨膨脹，成日問老婆舒唔舒服，我話佢而家已經好好，佢話應該仲可以好啲，成日叫Grace唔好慳錢，要用就用！佢又會神神秘秘買個靚手袋送畀Grace，仲同Grace講：『唔知點樣去多謝你，我真係好愛你！』佢（嘉穎）對媽媽、家人，甚至工人都好恩待，我以為佢係講嘢大聲嘅大男人，原來佢好細心、好窩心、好體貼！我呢個女婿好似紅酒，初試一啖未開透，未飲出味道，一路飲一路開，味道會變化多端，越來越好，可能以後仲會有另外一個境界！我好愛佢，真係好愛佢，佢好抵錫！我畀佢101分，嗰一分係上帝額外加上去嘅！」

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