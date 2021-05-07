一連六場「MIRROR ONE & ALL LIVE 2021」演唱會，前晚在九展正式開鑼，12位成員絕無欺場落力演出，其中楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、邱傲然（Tiger）、王智德（Alton）及陳瑞輝（Frankie）赤裸上身大騷肌肉，成功掀起「鏡粉」高潮。人氣王姜濤又唱又跳，成功冧暈一眾「姜糖」外，他跟隊友被吊高合唱時因感動至眼濕濕，更惹人憐愛。首晚演出精采，餘下MIRROR個唱門票即被越炒越高價，最離譜是尾場首行兩張780元叫價高達35,000元，令人咋舌。

姜B吊台獻唱畏高：唔好亂郁

姜濤身為MIRROR中的人氣王，前晚當然不停上台演唱，39首歌中他有份獻唱22首，加上最後encore環節中的medley包括《Happy》、《Kiss Kiss Kiss》、《Sugar Baby》及《 One and All》，相信一眾姜糖應該好滿意。而早前跟姜濤傳緋聞的黃曦誼（Candy）前晚也有上台演出，不避嫌與姜濤及Ian同台為情歌演繹情境小劇場。兩子合唱《另一個諾貝爾》時，Candy和兩位男舞蹈員出場跳舞，接着她再分別行去姜濤及Ian面前，不過她跟兩男完全沒有身體接觸，相信是怕引起姜糖嫉妒鼓譟。

期間台上播出MIRROR之前入梅窩拍攝的花絮片段，除了有一眾成員素顏亮相外，亦有姜濤和Anson Kong的爆喊鏡頭，隨即又引來台下fans一陣尖叫。而姜濤獻唱《蒙著嘴說愛你》時，在台前踎低跟觀眾打招呼，之後起身做出MV中招牌揮手動作，冧暈姜糖。尾段時MIRROR眾人站上吊台升到半空獻唱《我們都是這樣長大的》，後排觀眾得以近距離與MIRROR打招呼，期間Lokman踢爆姜濤畏高，他笑說：「你睇姜濤有幾驚？男人老狗畏高，你哋都抵喇，睇到我哋褲襠。」MIRROR唱出《一秒間》時眾人又在吊台上打拍子，但姜濤全程木口木面，更驚青地大嗌：「唔好亂郁！」不少姜糖反而覺得他十分可愛，期間姜濤更一度因fans 歡呼感觸得眼濕濕，姜糖見狀即大叫：「唔好喊呀。」

最後姜濤由吊台回到舞台，再緊接個人表演時，終於回復精靈本色，出場時先彈奏幾下古箏，接着唱出《精舞門》時跳得十分起勁，與之前在吊台上呆若木雞相距甚遠，最尾他再唱出《Master Class》更型爆跪地，獲得觀眾歡呼喝采。

五子肌肉乍現 Fans熱血沸騰

前晚MIRROR開騷其中一個高潮，當然是由Anson Kong、Lokman、Alton、Tiger及Frankie，以白恤衫及黑色吊腳褲造型出場演唱一連串快歌medley。眾人出場時先播出米高積遜（Michael Jackson）的歌曲，五子大跳類似霹靂舞的舞蹈，接着他們解開衫鈕脫去恤衫，赤裸上身，五子皆露出一身胸肌及腹肌，看得鏡粉熱血沸騰，不停尖叫。之後五子改穿上白色西裝，但一身肌肉依然若隱若現，接着再唱出郭富城的《鐵幕誘惑》、《有效日期》等歌曲，不過唱《有》時卻有少許「甩嘴」，當Lokman揭開外套時，其餘四子即踎低輕撫他下身，十分誘惑。

而Anson Lo跟姜濤、AK、Ian及Jer合唱完後，接着他獨唱《神隊友》，期間和AK忽然拖手，HeHe味濃，引來全場尖叫，之後Jer再走去蹺着AL，最後五子更擁作一團。及後AL再以紅色半露腰腹裝束現身，不停扭動腰肢唱出《24個比利》，興起時他更自摸下體重要部位，另外AL唱出《EGO》時再出手抽褲襠，動作大膽出位。