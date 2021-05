前港姐劉倩婷今年3月為堪輿學家老公李丞責再添一女,成為四口之家。今日(9日)就是一年一度的母親節,身為兩女之母的劉倩婷昨日在IG中貼出一家四口合照,指兩女兒是自己最好的母親節禮物。

從劉倩婷貼出的照片中,見她抱着細女Felicia,至於拿着花的李丞責則與大女Eldora分別在兩旁攬着劉倩婷,3人都以非常溫柔地目光望着BB,劉倩婷留言說:「My Best Mother’s Day present is having you, my beautiful girl, Eldora and now another princess Felicia, thank you for making my life so fulfilling. mama Love you always.」

除了劉倩婷貼相慶祝母親節外,鍾嘉欣亦趁母親節特別為歌曲《做你的晨曦》拍了一個母親節特別版MV。MV中有嘉欣與囡囡Kelly及兒子Jared外,嘉欣媽媽亦有份參與拍攝。MV除了可看到Kelly與Jared的成長過程外,亦有嘉欣與媽媽多年來的合照,而兩位母親更在MV中拖着Kelly及Jared在草地上散步,三代同堂手拖手令MV更顯溫馨。

在MV最尾部份,嘉欣爸爸及脊醫老公Jeremy亦有現身,不過兩位男士在MV中只是露出背影,未有以真面目示人。

