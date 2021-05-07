由古巴裔小天后Camila Cabello主演的真人版《灰姑娘》（Cinderella），宣佈放棄於戲院上映，改為在串流頻道Amazon Prime播放，但現時仍未知會在何時播出。

真人版《灰姑娘》（Cinderella）將經典動畫改篇成歌舞片，小天后 Camila Cabello飾演灰姑娘，還有《紐約萬花筒》（Pose）黑人同志男星Billy Porter飾演仙子教母，皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）飾演皇帝Rowan。但電影拍畢後，因為疫情令上映日期一改再改，而原定於7月上映的時間亦因戲院未全面重開而擱置，終於電影公司Sony決定賣走電影予Amazon Prime。是次疫症對Sony影響甚大，除了《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）會繼續上戲院，其大部份作品都已經賣走予串流頻道套現，包括《Vivo》、《Fatherhood》、《An American Pickle》與《Happiest Season》等。

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