各位準備好慶祝母親節的節目和禮物了嗎？今年疫情下無法一家人出外共進晚餐，或許為辛勞的媽媽挑選一份窩心實用的禮物更能表達心意。為迎合媽媽忙碌的日常，相信既時尚又輕巧，同時大容量的包包必定是她們的心頭好吧！今次向大家推介各大品牌的Canvas布袋，一文看盡最佳母親節包包！

Dior Book Tote

Dior Book Tote是自Maria Grazia Chiuri 成為品牌創意總監後，為Dior創造其中最受歡迎的手袋系列之一。Dior Book Tote除了Dior Oblique 緹花帆布款式外，亦經常推出不同圖案，並有三個尺碼。 Book Tote的容量相當大，車縫位和造工細緻，即使最大尺碼亦較同類型品牌輕身，適合喜愛使用輕型時尚包包的媽媽。

Prada Tote Bag

Prada過往一直有推出帆布袋設計，是眾多ＯＬ和媽媽之選。除了長賣長有的大Logo帆布袋外，今季品牌推出Raffia Tote Bag尼龍織袋，顏色夠fresh又實用，價錢更是一萬元有找！

Chloé Woody Tote Bag

Chloé手袋多年來瘋魔不同年齡層的女士，今年Gabriela Hearst在入主品牌後，推出Chloé的首個帆布袋系列Woody Tote Bag ，並旋即成為時尚界熱話。所用的帆布物料質地厚實富質感，絕對是高水準的帆布袋設計，而且價錢親民又能輕鬆配搭不同造型。相信各位媽媽收到必定驚喜得心花怒放！

Cabas Celine

Cabas Celine是品牌系列中除了Triomphe以外，最為人熟悉的設計。Squared Cabas Celine最近推出Plein Soleil系列，主打簡約氣質的春夏風格。織布上印有品牌logo，配上長幼身牛皮肩帶。而配色方面更是低調優雅的象牙白配藍綠色。織布質地較剛介紹的Chloé Woody Tote Bag粗糙，相對更加耐磨實用，加上超大容量，相信對媽媽日常使用更為方便。

Marc Jacobs

而Marc Jacobs雖然早年已把副線Marc by Marc Jacobs下架，並與主線合拼，但多年來副線最受歡迎的tote bag的確為品牌儲下一大班粉絲。從而令主線Marc Jacobs的canvas tote bag也一直不愁客緣，而且設計向來實用耐看，價錢親民，加上近年的簡約風潮大熱， Marc Jacobs成為一眾媽媽及OL日常最愛的帆布袋。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）