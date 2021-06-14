婆媳關係很多時會影響一對夫妻的感情，嚴重的會導致婚姻破裂，不過在韓國演藝圈就有三位幸福人妻，她們就深得奶奶寵愛，完全沒半點兒婆媳糾紛，令不少人妻羨慕不已。

延政勳＆韓佳人

韓劇《懷抱太陽的月亮》的39歲女星韓佳人與42歲演員延政勳於2005年結婚，有「韓國最美的天然美女」之稱的韓佳人，在23歲時就早早結婚，她於結婚時表示：「我認為，比起推遲結婚能夠獲得的金錢和名氣，和珍貴的人結婚、組成幸福的家庭，在整個人生中更有價值。」而韓佳人及延政勳結婚後跟老爺奶奶一起生活，她曾被問到一起生活是否很辛苦時，她就回答：「是非常幸福的生活。」

據知延政勳的演員父親延圭真非常疼愛新抱韓佳人，而且全力支持韓佳人的演員活動，當兒子延政勳當兵時，老爺延圭真會幫手一起分析韓佳人的劇本，幫助韓佳人的演技。而韓佳人演出電視劇《流氓醫生》時，因為拍攝的地方越來越多，每次都凌晨才回家，延圭真就會禁止韓佳人出現在廚房。而當外界傳出延政勳及韓佳人離婚的傳聞時，延圭真接受媒體訪問時就否認傳聞，可見韓佳人早已融入延家，是延家不可或缺的一分子。而韓佳人曾經歷小產之痛，幸好於2016年平安誕下女兒，並於前年追仔成功，湊夠「好」字，組織幸福家庭。

金喜善

現年44歲的「韓國第一大美人」金喜善，2007年5月跟企業家朴駐英傳出戀愛消息後，事隔5個月二人即舉行婚禮，婚後二人育有一女。金喜善曾在節目中稱自己和老公的愛情故事是「墨西哥式的愛情」，兩人和朋友一起飲酒時一見鍾情，第一次見面就已經咀嘴，不久之後開始拍拖，相識不到一年已經結婚。而金喜善除了不時公開晒恩愛外，她亦多次讚奶奶。

金喜善透露，從訂婚到結婚之前，一直在男方家中生活，當時喜歡飲酒的金喜善飲完酒回來後，老爺會給她買對肝好的藥，奶奶還會給她煮解酒湯。金喜善表示，現在她和老爺奶奶關係很好，如果和朋友一起飲酒，奶奶也會來陪她飲，替她埋單。金喜善亦在一次訪問中表示：「怎麼能滿足老爺奶奶的心呢？雖然有很多不足之處，也會挨罵，但是老公真的很擅長扮演中間人的角色，只有老人家平安，我們才能安然無恙。」公開了當新抱的智慧。

元斌&李娜英

韓片《殺手代父》43歲男星元斌，跟42歲女星李娜英於2011年因為同一經理人公司而結緣，二人於2014年認愛，並於2015年在元斌的家鄉江原道秘密舉行了小型婚禮，並於同年12月宣佈榮升父母。據知李娜英深受元斌父母的喜愛。李娜英在7歲時經歷了父母離婚，而其母親在美國生活，所以李娜英生B後，由老爺奶奶替她做產後調理。當時李娜英在老爺奶奶一家人所在的江原道坐月，奶奶從凌晨4時開始為李娜英和BB準備食物，老爺亦將親手栽培的健康食品和生活必需品空運過去，可見元斌父母對李娜英的寵愛。

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