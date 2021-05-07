天下手機應用程式一大堆，有用的無用的總是下載了才算。既然應用程式本來的用意是改善人們生活，到了今時今日手機app已無孔不入的年代，大家最期待最需要的又會是甚麼程式？Netflix波蘭劇《性福演算法》（Sexify）明心見性，索性探討一下如何透過app提升性趣，同時刻劃三個性格截然不同女生的友誼，側寫她們對愛情與性的態度。劇集一上架更即成為全球Netflix總排行第二位，引人入「性」。

撰文：宣柏健

波蘭劇《性福演算法》（Sexify）

類型：喜劇

演員：Aleksandra Skraba、Maria Sobocinska、Sandra Drzymalska

女性追求情慾自主，已是近年劇集及電影常見題材，即使在民風較西歐國家保守的波蘭，新一代也漸漸擺脫宗教及傳統的意識形態，對性愛的態度也比以前開放得多。《性福演算法》中的三位女角性格南轅北轍，Natalia（Aleksandra Skraba飾）是典型的高材生兼科技狂，懶理打扮也無暇拍拖，下課後兼職幫人修理電腦，更花上三年時間全副心力研發改善睡眠質素的應用程式，打算代表大學參加比賽，怎料教授卻說程式雖然技術超班，但內容與用途都嚴重乏味，無法吸引年輕一代。

苦無對策之際，Natalia得知老友Paulina（Maria Sobocinska飾）的性愛嚴重乏味，男友永遠只顧自己兼來來去去只得一式；而新來的宿舍室友Monika（Sandra Drzymalska飾）和Natalia有如兩極，無性不歡日日換畫。

朋友變導師

既然三人行必有我師，Monika當然就是啟發Natalia的性愛啟蒙大師，觸發她將原本死氣沉沉、令人沉睡的安眠app，搖身一變成為高潮不求人的性愛改進app，讓女性也可以通過科技享受性愛歡愉。

用科技促進高潮，構思本身已相當有趣。當社交媒體運用演算法來投用家所好，大量灌輸同溫層資訊兼廣告時，《性福演算法》也大膽提出以演算法測試女性高潮，務求運算出最有效率兼最令人滿意的性愛，但性愛這回事又是否真的能用app解決？現實中又會不會已有初創公司真的密鑼緊鼓積極研發？

《黑鏡》預言

當親密關係要靠冷冰冰的科技插手，浪漫情趣、求愛手段、拍拖相處也可以用公式計算，情況會不會變成《黑鏡》（Black Mirror）式恐怖預言？

當然，《性福演算法》走青春喜劇路線，科技帶來的暗黑影響並不是重點，三位主角的友誼與成長才是主菜。姊妹淘之間互相扶持，一同面對大學生活的苦樂。

在校方干預下堅持研發，能否贏得比賽已不是關鍵，因她們在研發過程中已學會了更了解和正視自己的需要，真正經歷成長。