趁著母親節向母親表達摯誠心意，讓母親重拾細嫩肌膚，凍齡保養回復青春！

家用美容儀已經流行多年，OSIM uGlow 近期推出「深層淨化保濕套裝」同時有潔面器及導入機，浪漫粉紫色的機身加上實用功能必定能俘虜一班擁有少女心的靚媽。OSIM uGlow Cleanse聲波潔面器除了有粗幼矽膠刷頭，採用聲波潔面科技溫和去除角質死皮細胞。潔面器更有紅光、藍光及黃光LED光療技術，能增強各種美顏功效，一機多用！

徹底清潔面部後，使用uGlow Ioncare美顏離子導入機，運用電流離子科技，以溫和的低電流而產生正負離子達致深層潔面及保濕，內置「深層潔面」、「滋潤導入」及「溫熱保濕」模式有助促進護膚品吸收，護膚步驟事半功倍！輕鬆幫各位靚媽凍齡駐顏，絕對是送給愛美媽媽的好選擇！

潮濕的春天又到了，如果媽媽經常覺得頭重重、時常腸胃不好又容易感到疲倦，可能是濕重症狀！中醫認為過多濕氣積聚在身體就會血氣不通，因而引起各種痛症。刮痧可將身體毒素一刮而空。uPamper Mini 2迷你刮痧按摩棒改良傳統的捶打按摩方式，結合強力捶打和刮痧功能，按摩紓緩肌肉繃緊。刮痧按摩促進血液循環，排出體內毒素，調節體內元氣及減少炎症發生。

較成熟肌的媽媽想鎖緊年齡，可以以素顏示人並擁有光感美肌。媽媽要保持年輕嫩滑肌膚絕不是簡易之事，繁忙的媽媽亦難以抽空定期到美容院。Nu Skin新推出的ageLOC Boost ，主打給媽媽Home Spa體驗，每日短短 2 分鐘就能煥活新肌，升肌膚亮澤度、飽滿度和彈力。

小資的孝子孝女可以考慮較平價的香港家用美容儀品牌EMAY PLUS，新推出的升級版溫冷排毒按摩儀「美人心機」。溫熱和振動功能能加速血液循環與加强精華吸收，配搭新增的冷凍功能，可消退眼部浮腫，收細毛孔，紓緩敏感瘀紅。特大雙波浪機頭，緊貼面部及身體各部位輪廓，配合振動頻率，從面部開始，到身體各個淋巴及穴位反射區，讓媽媽享受淋巴排毒按摩。

日本家用美容儀品牌YA-MAN為成熟肌而設的Bloom RED紅光逆齡緊膚儀擁有YA-MAN獨家專利「RF雙環圓形射頻技術」，同時搭載LED紅光，能深入真皮層激發膠原蛋白再生，可達到2週提亮膚色，4週淡紋的效果，讓媽媽的肌膚重現年輕緊致！

美容保養未必一定適合每位媽媽，但美髮產品一定實用！GHD Helios風筒可以為媽媽的秀髮帶來沙龍級的質素，全因這款風筒能夠提供高效的乾髮及極緻造型效果，使頭髮大大提高光澤度。更採 用 了 獨 特 的Aeroprecis™技術和獨有的專業風嘴，瞬間打造更加光滑柔順的頭髮。

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