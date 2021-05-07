現年53歲的許志安（安仔）前年4月被《蘋果》踢爆與黃心穎「安心偷食」，兩人事業一鋪清袋。沉澱兩年的安仔在上月16日，「安心偷食」兩周年之際，飛到台灣復工拍台劇《接招吧！製作人》重新出發。據知安仔將在台灣逗留約一個月，只拍一集，並會演唱主題曲。

親民除罩吹水

經過14天防疫隔離，安仔前日中午正式出關，據台灣蘋果新聞網報道，前日傍晚五時半，完成隔離的安仔急不及待開工，他戴着藍色口罩、漁夫帽、白色T恤配上啡色襯衫及長褲，坐保母車前往復興北路，會合一早待在小巷內的劇組人員。現場早已設置燈光及攝影機，復工心情似乎特別好的安仔，甫下車隨即拉低口罩，笑容滿臉地跟在場工作人員打招呼，之後才戴回口罩。安仔等埋位時，態度依然親民，跟在路邊等待的工作人員閒聊。

同場與安仔合作的台灣創作女歌手「9m88」湯毓綺，為配合劇情將早前的橙色頭髮染回深色。正式拍攝時，安仔先坐上車，9m88走上前跟安仔閒傾幾句便上車，現場所見同一鏡頭接連NG多次，導演才滿意收貨。

完成第一個鏡頭拍攝後，安仔下車休息補妝，未知安仔是否避諱在鏡頭後與異性演員接觸，與9m88沒甚麼交流，9m88則坐在空地上等劇組安排下一場景，隨後再移師到室內拍攝。入夜後，監製兼男主角楊祐寧拿着一大叠稿件出現，他到場即向在場人士揮手打招呼，當晚他與安仔及9m88都有份演出。

拍一集袋27萬

劇集《接招吧！製作人》故事重現2000年前後的華語流行曲樂壇狀況，楊祐寧飾演唱片製作人，主角包括9m88、馬念先和陳昊森等。全劇12集，每集由不同人物演出，安仔飾演的香港歌手為其中一集主角，據知穩袋酬勞100萬元新台幣（約27.8萬港元），而安仔在開拍一個多月前就開始健身、跑步狂操，務求以最佳狀態示人。

安仔在抵台當日已明言太太鄭秀文（Sammi）不會到台灣探班，前晚Sammi就在Ig貼短片表示要開工，她表現心情暢快寫道：「下班愉快。萬物有時下班有時。」還hashtag「貼地生活」。昨午Sammi再貼開會相，並留言：「Black coffee永遠跟身。」