台灣性感女藝人鄭家純（雞排妹）持續數月被台灣KOL陳沂在社交平台發文攻擊，批評之外還譏她「黑菊」，昨日陳沂又指雞排妹一直打電話給她，貼圖列出了電話紀錄，因此公開了雞排妹的電話號碼，此舉除引來雞排妹fans留言批評外，雞排妹也隨即反擊，「不敢接電話後公佈我的電話號碼，但很可惜的是，我平常用兩支手機，影響不到甚麼啊！」

雞排妹解釋致電給對方的原因，「她一直攻擊我，我想要滿足她好奇心啊！所以打給她，但是我不會提告，反正我有2支手機。」對於跟陳沂隔空開火，雞排妹表示：「陳沂已攻擊我3個月，我想要問她為何要一直攻擊我？我跟她認識，又有彼此LINE跟電話，為甚麼不能打給她？她又不敢接，一直掛我電話。」

雖然電話號碼已被陳沂公開，但雞排妹不打算採取行動，她說：「我不會告她，我也不告酸民的。她都不敢接我電話，既然她好奇我言行舉止，我打給她還好吧！告她後，她收到判決或傳單等，還不是一篇一篇發文，這樣治她沒用，我到剛剛都還打電話問她到底好奇我甚麼，但她仍是不敢接。」

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