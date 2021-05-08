韓國惡名昭彰的性罪犯趙斗淳已於去年12月出獄，其惡行曾被名導李濬益拍成韓片《許願》，並由薛景求、嚴智苑、童星李蕊主演。當年56歲的趙斗淳綁架化名娜英的8歲小學生，並對其進行性暴力，令小學生造成嚴重的身體創傷，甚至要裝上人工肛門及長期駁住「屎袋」，但最終疑犯只判監12年。出獄後的趙斗淳因為家門前經常聚集了大批人群，所以早前他已隨妻子低調搬家，不過出獄近5個月的趙斗淳近日終於步出家門，更首度被韓媒拍下照片，但因為有三名警員「貼身陪同」，即時令不少網民大感憤怒。

首度被拍照

趙斗淳出獄後曾有不少人揚言要「傷害」他，當中曾有一名年約20多歲的少年A某攜帶兇器到其家，更因企圖侵入趙斗淳的寓所被捕。而潛水多時的趙斗淳首度被媒體拍下照片，當中韓媒《THE FACT》拍得68歲的趙斗淳穿上白色運動波衫、深色長褲及拖鞋外出，他身邊有三名警員陪同，並從治安亭返回家中。趙斗淳在警員的「保護」下，可見他狀甚悠閒，並將雙手放在後面低頭踱步，而他的頭髮比出獄時長了不少。

第二次外出

據了解今次是趙斗淳出獄後第二次外出，並在外逗留了個多小時，不過警方就未有透露趙斗淳外出的原因，只回覆：「因為不是禁足時間，所以出來沒有問題。」不過一眾網民就大感憤怒，覺得曾是強姦犯的趙斗淳出外竟然獲警員保護，網民即時留言炮轟：「三個警員保護這個垃圾」、「現在開始和暖了，很多孩子都出外玩耍，為甚麼要讓他出來」、「請不要浪費納稅人的金錢。」

每月領近萬蚊

而趙斗淳對上一次外出已數去年底的平安夜，當時他亦在警員的陪同下，花了20分鐘到超級市場購買了生活用品，而平日是由其妻出外購買生活用品及食物，目前兩夫妻每月可領140萬韓圜（約9,660港元）的貧困補助金。

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