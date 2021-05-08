韓國藝人很多都投資有道，經常買樓保值，令圈中有不少隱形富豪。好似日前被封為「房地產鬼才」的河正宇就於三年內勁賺3千萬港元，認真有眼光。不過要數近日賺得最誇張，就非藝人夫婦孫志昌和吳娟受莫屬，他們近日出售清潭洞大廈，勁賺111億韓圜（約7,658萬港元）的差價，成為網民熱話。

持物業15年

據韓媒報道，曾出演韓劇《禮物》男星孫志昌和韓劇《犯罪心理》女星吳娟受今年2月以152億韓圜（約1.05億港元）出售了清潭洞的大廈。該物業，兩人於2006年以41億韓圜（約2,829萬港元）購買了大廈用地，翌年再建了地下1層至地上4層的建築物。一位房地產專家表示：「孫志昌、吳娟受夫婦出售價格比市價稍微便宜一些或接近市價。直接開發土地，長期持有，再獲得了較高的出售差價，從這一點看，這是一次成功的投資。」

Rain獲利2億

除了河正宇及孫志昌夫婦在房地產上有斬獲外，之前女星韓孝珠以80億韓圜（約5,519萬港元）賣掉以55億韓圜（約3,795萬港元）購買的漢南洞大廈，在三年多時間裏賺取了24億5千萬韓圜（約1,690萬港元）的差價。而Rain和PSY亦因為出售物業而分別獲利297億韓圜（約2.04億港元）及124億5千萬韓圜（約8,590萬港元），足證一眾韓星都熱衷投資房地產。

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