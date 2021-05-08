MIRROR一連六場「MIRROR ONE & ALL LIVE 2021」演唱會前晚開鑼，昨晚舉行第二場演唱會，場面依然墟冚。未開場前，場外排隊入場的fans已經擠得水洩不通，紛紛在巨型應援物前打卡影相。昨晚睇騷的嘉賓，除了前晚擺烏龍搞錯日子的吳肇軒現身外，還有謝安琪和張繼聰兩公婆睇騷。二人事後分別在IG貼出和MIRROR的合照及短片，Kay在IG中留言：「有個人，諗住帶我去睇MIRROR演唱會，我就會好鍾意佢……Well……」並tag了張繼聰的IG，十分搞笑。而坐在頭行睇騷的她，邊聽歌邊搖動身體，十分陶醉。完騷後，他們還到後台和MIRROR合照。

至於張繼聰事後亦有在IG留言大讚12子的演出十分精彩。其中MIRROR成員Stanley（邱士縉）留言：「真係有一種莫名的感動，喺同一個地方，表演返畀你睇。多謝你，你啟發咗我很多！」而張繼聰亦有回應說：「好享受你嘅演出，會繼續為你歡呼！」謝安琪早前曾傳出會強勢加盟ViuTV，如今高調撐MIRROR場，似乎過檔之說又增添幾分可信性。

另一方面，曾和Edan（呂爵安）一齊主持《考有feel》的小儀，昨晚亦有睇騷，而自稱是Edan正印的她，睇騷時更拿着Edan的應援燈牌，原來是Edan的fans預留給她。有fans更在小儀的IG留言說：「我哋後宮全力支持正印！」相當大方。而Edan亦十分識做，除了在後台攬實小儀影相外，站在吊架表演時，亦不停向小儀送心心，冧得正印心花怒放。

雖然出名嚴格的經理人花姐給MIRROR頭場60分，不過一班fans對偶像兩晚的演出頗受落，紛紛在fans group留言指他們有超水準表現。可是亦有入場fans提出建議，指大會原先講明不准觀眾帶攝影器材入場，可是仍有不少人帶備攝錄機偷偷拍照和錄影，現場未見有工作人員阻止，因此希望大會仔細檢查入場觀眾的隨身物品。同時，由於現場沒有儲物櫃，因此希望主辦商能夠預先讓fans訂購紀念品，以免在現場商店購買後，要拿入場有點不便。

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