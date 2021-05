近日鬧被逼遷風波的韓君婷,雖然與結交20年的蔡國威鬧翻,但她的心情似乎還可以,連日來都有貼出四圍chill的生活照。明日便是母親節,韓君婷今日在社交網貼出亡母生前的一段跳舞短片,祝願母親在另一個國度活得快樂。

韓君婷留言道:「母親節Weekend快樂。Happy Mother’s Day Weekend to my beautiful girl. You may be dancing in heaven now but I always miss your beautiful energy and smile.」(祝我的美女母親節周末快樂。你也許在天國跳舞中,我常常掛念你的活力和美麗的笑容。)翻看韓君婷的社交網,同一系列的片在2017年9月時最初公開,當時的韓母舞步輕盈,簡單跳幾步,笑得十分開心。

韓母於2018年6月病逝,韓君婷於母親在生時,經常結伴出遊,亦不時在社交平台分享照片。韓君婷以前曾公開過兒時與母親的合照,兩母女像餅印一樣,韓君婷靠在母親身邊,笑容甜美,相信她自小便與母親感情要好。

