近日鬧被逼遷風波的韓君婷，雖然與結交20年的蔡國威鬧翻，但她的心情似乎還可以，連日來都有貼出四圍chill的生活照。明日便是母親節，韓君婷今日在社交網貼出亡母生前的一段跳舞短片，祝願母親在另一個國度活得快樂。

韓君婷留言道：「母親節Weekend快樂。Happy Mother’s Day Weekend to my beautiful girl. You may be dancing in heaven now but I always miss your beautiful energy and smile.」（祝我的美女母親節周末快樂。你也許在天國跳舞中，我常常掛念你的活力和美麗的笑容。）翻看韓君婷的社交網，同一系列的片在2017年9月時最初公開，當時的韓母舞步輕盈，簡單跳幾步，笑得十分開心。

韓母於2018年6月病逝，韓君婷於母親在生時，經常結伴出遊，亦不時在社交平台分享照片。韓君婷以前曾公開過兒時與母親的合照，兩母女像餅印一樣，韓君婷靠在母親身邊，笑容甜美，相信她自小便與母親感情要好。

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